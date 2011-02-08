33 طرح تعاونی در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، اسماعیل نیلچیان صبح سه شنبه در مراسم افتتاح یک طرح تعاونی و تولیدی در آمل افزود: برای اجرای این طرح ها در مجموع بیش از 148میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح این طرح ها در مجموع 332 نفر مشغول به کار شدند، تصریح کرد: شهرستان آمل با هفت طرح بیشترین تعداد طرح های تعاونی در دهه مبارکه فجر را دارا بود.

مدیرکل تعاون مازندران همچنین با اشاره به اینکه 9 هزار و 500 واحد تعاونی توسط شرکت های تعاونی در سراسر استان در حال ساخت است، اضافه کرد: از این تعداد چهار هزار و500 واحد زمین ساخت مسکن توسط تعاونی ها تهیه شده و زمین مورد نیاز پنج هزار واحد دیگر توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان به تعاونی ها واگذار شده است.

نیلچیان گفت: در سفر سوم دولت به مازندران، 450 واحد در فریدونکنار افتتاح و تحویل اعضا شده است.

وی اضافه کرد: در دهه مبارکه فجر امسال نیز 118 واحد مسکن مهر تعاونی های استان در شهرهای نکاء و قائمشهر افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: 40 واحد مسکن مهر در کیاکلا در حال تکمیل است.