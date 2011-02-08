47 میلیارد برای نوسازی واحدهای مسکونی روستایی آمل اختصاص یافت

سید اسماعیل علوی به مهر گفت: این میزان اعتبار درمقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 61 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: امسال چهارهزار و750 نفر برای تسهیلات نوسازی واحد مسکونی روستایی به بانکهای عامل شهرستان آمل معرفی شدند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمل تصریح کرد: با کمک و همراهی دهیاران روستاها در چهار سال گذشته بیش از 13هزار و136نفر از روستاییان آملی برای نوسازی واحدهای مسکونی به بانکهای عامل معرفی که 11هزارو 478 نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.

علوی اضافه کرد: 10 هزارمین واحد نوساز مسکن روستایی در شهرستان آمل، همزمان با گرامیداشت دهه مبارکه فجر در روستای " تجن جار" از توابع بخش مرکزی این شهرستان افتتاح شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حمایت دولت و افزایش تسهیلات نوسازی واحدهای مسکن روستایی، نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در این شهرستان روند قابل قبول دارد.

رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمل یادآورشد: دولت برای نوسازی هر واحد مسکن روستایی، 10میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می کند.

شهرستان آمل بیش از 370 هزار نفر جمعیت دارد که حدود نیمی از آنان در روستاهای این شهرستان سکونت دارند.