محیط زیست محور بحثهای اقتصادی اکو است

یحیی معروفی که دوشبه شب برای شرکت در آئین آغاز به کار انستیتو علوم و فناوری زیست محیطی اکو در دانشگاه محیط زیست استان البرز حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: یکی از اهداف بسیار مهم سازمان همکاری اقتصادی اکو گسترش همگرایی میان کشورهای عضو است که حمایتهای مادی و معنوی ایران در این زمینه اثرات مطلوبی داشته است.

مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه محیط زیست در جهان کنونی به یک دغدغه اساسی بدل شده است، خاطرنشان کرد: آغاز به کار انستیتو علوم و فناوری زیست محیطی اکو در دانشگاه محیط زیست استان البرز پژوهش های بنیادی در خصوص چالشهای مشترک زیست محیطی کشورهای عضو را تقویت می کند و خروجی آن نیز مورد استفاده دولت ها قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اختصاص بیست بورسیه تحصیلی از سوی دولت ایران برای استفاده نخبگان کشورهای عضو اکو اظهار داشت: این اقدام ارزنده دولت جمهوری اسلامی نشان از عزم راسخ کشور دوست و برادر ایران در زمینه حمایت از اکو و سازمان های وابسته به آن است.

دبیرکل اکو همچنین خواستار برگزاری دوره های آموزشی با حضور اعضای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در جهت تقویت بنیه علمی و پشتوانه تحقیقاتی انستیتو مستقر در دانشگاه محیط زیست البرز شد.

انستیتو علوم و فناوری؛ آخرین موسسه وابسته اکو

این مقام افغان در بخش دیگری از سخنانش از انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو در البرز به عنوان آخرین موسسه وابسته این سازمان یاد کرد و گفت: باید پذیرفت سازمان همکاری اقتصادی اکو امروز به حمایت های مادی و معنوی بیشتری نیاز دارد و این موضوع باید مد نظر کشورهای عضو باشد.

معروفی گفت: امیدواریم این موسسه به اهداف لازم دست یابد و بالندگی لازم را در زمینه حفظ محیط زیست داشته باشد.

وی از سازمان همکاری اقتصادی اکو به عنوان مهمترین سازمان منطقه ای یاد کرد و اذعان داشت: این سازمان هم اکنون از حمایت مطلوب ایران برخوردار است و مسئله محیط زیست که جدیدا در دستور کار قرار گرفته است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سازمان همکاری اقتصادی اکو در سال 1343 با نام سازمان عمران منطقه‌ای یا [2] (RCD)‌ با عضویت کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه تشکیل شد اکو در واقع جایگزین سازمان همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه (RCD) که از سال 1964 تا 1979 فعالیت داشت، شده است.

در سال 1992 سازمان همکاری‌‌های اقتصادی با پذیرش عضویت 7 کشور جدید افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان توسعه یافت.

در همین رابطه روز 28نوامبر به مناسبت اوج فعالیت‌های این سازمان روز اکو نامگذاری شده است.

با وجود نوپا‌بودن اکو این سازمان موفقیت‌های چشمگیری در سطح منطقه و جهان داشته است.

این سازمان با وجود آنکه با مشکلات متعددی برای دستیابی به اهداف و برنامه‌هایش مواجه بوده است ولی توانسته است قدم‌های بزرگی در جهت تحقق اهداف خود بردارد.

معاهده ازمیر در سال 1977در قالب چهارچوب قانونی RCD به امضا رسید و بعدها به عنوان منشور اکو اصلاح شد تا اصول قانونی لازم برای شکل‌گیری اکو را فراهم کند.

این اصلاحات در اجلاس وزرایی که ماه ژوئن سال 1990 در اسلام‌آباد تشکیل شد، انجام گرفت.بعد از این معاهده اکو از اوایل سال 1991 فعالیت گسترده خود را آغاز کرد با توسعه این سازمان در نوامبر 1992 از سه عضو به ده کشور اکو نقش جدیدی پیدا کرد.