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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

دقایقی پیش با حضور احمدی نژاد؛

سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب افتتاح شد

سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب افتتاح شد

سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی با حضور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور دقایقی پیش، افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه در مراسم سومین جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی که به همت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و همچنین بنیاد ملی نخبگان برگزار شده است حضور یافت.

بر اساس این گزارش نمایشگاه بزرگ تجاری سازی اختراعات و نوآوری ایران به مدت 4 روز از 18 تا 21 بهمن ماه سال جاری  در مصلی تهران برپا خواهد بود.

گفتنی است این نمایشگاه دارای 3 قسمت "تجاری سازی"، "بررسی علمی اختراعات" و "حمایت از شرکت های دانش بنیان" می باشد.

در این نمایشگاه 580 اختراع برای بخش داوری  ارائه شده است. ضمن اینکه 350 اختراع داوری شده در سال گذشته نیز برای  تجاری سازی ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، 220 موسسه با هدف تسهیل گری  تجاری سازی، 62 واحد فناور، 75 شرکت دانش بنیان و همچنین 20 مرکز دولتی در این نمایشگاه حضور دارند.

همچنین در اختتامیه این جشنواره 23  بهمن ماه سال جاری با اهداء لوح تقدیر از برترین غرفه این نمایشگاه تجلیل می شود.

گفتنی است در این مراسم نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان حضور دارند.

کد مطلب 1248594

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