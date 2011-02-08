جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اولین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر سالجاری همزمان با چهار استان کشور از روز شنبه در گرگان آغاز شد.

در سه شب گذشته، نمایش های اتللو، درباره ماهان و مقتل به کارگردانی، ایرناپرلووا، یعقوب صدیق جمالی و محمود رضا رحیمی در سالن اصلی تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

نمایش‌های " قصه‌های من و تو و رستم و شاهنامه"، "روال عادی" و "کسوف" به ترتیب در 19، 20، 21 بهمن‌ماه در استان گلستان به صحنه خواهند رفت.

جلسه نقد و بررسی این آثار نیز هر شب ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا می شود.



نمایش مقتل که شب گذشته در گرگان به روی صحنه رفت، نوشته و کار محمود رضا رحیمی است و میرطاهر مظلومی و مجید جعفری در آن بازی می کنند.

بازیسازان و نسخه خوانان، فردین نظری، آرش میرطالبی، سیاوش دیهیمی، احسان کریمی ، محمد الله دادی، بهنام نعیمی و امیر رحیمی هستند.



این نمایش با بستر قردادن مقاتل جمع آوری شده در کتاب "روضة الشهدا" و روایت آنها در قالب تعذیه و تلفیق این صحنه ها در روایت زندگی یک زوج جوان که با حادثه کربلا وروایت امام حسین(ع) و یاران باوفایش گره خورده است به مخاطبان عرضه می شود.

اختتامیه این دوره جشنواره در گلستان ساعت 18 پنجشنبه هفته جاری است.