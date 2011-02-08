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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۶

لیگ کشتی فرنگی مازندران شش تیمی برگزار می شود

لیگ کشتی فرنگی مازندران شش تیمی برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از برگزاری لیگ کشتی فرنگی نوجوانان این استان با حضور شش تیم در اسفندماه خبر داد.

غلام نوری زاده به مهر گفت: رقابتهای لیگ کشتی فرنگی مازندران با حضورتیم های آمل، بابل، قائمشهر، میاندورود، نوشهر و ساری از ششم اسفندماه برگزار می شود.

وی افزود: علت افزایش تیم های شرکت کننده در رقابتهای امسال، استقبال هیئت های شهرستانی و فعال تر شدن این هیئت ها بوده است.

دبیرهیئت کشتی مازندران تصریح کرد: هفته نخست رقابتهای لیگ کشتی فرنگی مازندران به میزبان هیئت کشتی بابل در روز ششم اسفند برگزار می شود.

نوری زاده اضافه کرد: این رقابتها در  پنج هفته برگزار می شود و درطول این رقابتها ساری میزبان نخواهد بود.

وی ادامه داد: تیم برتراین رقابتها به نمایندگی از مازندران به یکی از تورنمنت های کشورهای حاشیه خزر اعزام می شود.

دبیرهیئت کشتی مازندران یادآورشد: حضور مجید رمضانی قهرمان خوشنام سالهای نه چندان دور کشتی آزاد و فرنگی جوانان جهان که به تازگی به آموزش کشتی گیران نوشهری مشغول شده بر اهمیت این لیگ خواهد افزود.

کد مطلب 1248597

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