گروه "ارف" در جشنواره موسیقی میزبان کودکان می شود

مسعود نظر سرپرست گروه موسیقی نظر با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست همنوازی گیتار به سرپرستی و تنظیم امین رفیعی اجرا می شود و پس از آن علی جباری در این گروه موسیقی قطعات را برای نوازندگان و گروه کر که همه آنها کودکان زیر ده سال هستند رهبری خواهد کرد.

وی در ادامه در توضیح بخش دوم اجرای این کنسرت موسیقی گفت : بخش دوم کنسرت ، توسط یک ارکستر سمفونیک نوجوان که دربرگیرنده 150 نوازنده ،خواننده و گروه حرکات موزون است قطعه "سرزمین من را به روی صحنه خواهند برد.

سرپرست این گروه موسیقی در توضیح قطعه "سرزمین من" گفت : این قطعه را خود من آهنگسازی و تنظیم کرده ام که شامل قطعات فولکلور و موسیقی دستگاهی ایران می شود و در ابتدا با اورتور و ترومپت شروع و با دکلمه شعر ایران به همراهی تیمپانی و ویولنسل ادامه پیدا می کند.