گروه "ارف" در جشنواره موسیقی میزبان کودکان می شود

مسعود نظر سرپرست گروه موسیقی نظر با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست همنوازی گیتار به سرپرستی و تنظیم امین رفیعی اجرا می شود و پس از آن علی جباری در این گروه موسیقی قطعات را برای نوازندگان و گروه کر که همه آنها کودکان زیر ده سال هستند رهبری خواهد کرد.
وی در ادامه در توضیح بخش دوم اجرای این کنسرت موسیقی گفت : بخش دوم کنسرت ، توسط یک ارکستر سمفونیک نوجوان که دربرگیرنده 150 نوازنده ،خواننده و گروه حرکات موزون است قطعه "سرزمین من را به روی صحنه خواهند برد.
سرپرست این گروه موسیقی در توضیح قطعه "سرزمین من" گفت : این قطعه را خود من آهنگسازی و تنظیم کرده ام که شامل قطعات فولکلور و موسیقی دستگاهی ایران می شود و در ابتدا با اورتور و ترومپت شروع و با دکلمه شعر ایران به همراهی تیمپانی و ویولنسل ادامه پیدا می کند.
مسعود نظر درپایان با اشاره به کم و کیف اجرای مجموعه "سرزمین من" گفت : روایت این مجموعه براساس شکل نقشه ایران است به این ترتیب که داستان از سرگربه در نقشه ایران و منطقه آذربایجان به همراه رقص نعلبکی شروع و پس از عبور ازمنطقه کردنشین ، وارد منطقه لر می شود سپس به ناحیه فارس و جنوب و بعد از آن به خراسان و شمال ایران و در نهایت به تهران می رسد و معتقدم حرکات موزون بومی و گویش کر با لهجه هر منطقه و دکلمه های زیبای بنفشه فریس آبادی رنگی زیبا و جذابیتی مضاعف به اجرا می بخشد.
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