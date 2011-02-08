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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

گروه "ارف" در جشنواره موسیقی میزبان کودکان می شود

گروه "ارف" در جشنواره موسیقی میزبان کودکان می شود

کنسرت گروه موسیقی "ارف" به سرپرستی مسعود نظر روز سوم اسفند ماه ساعت 18:30 در تالار اندیشه برگزار می شود.

مسعود نظر سرپرست گروه موسیقی نظر با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت در  بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست همنوازی گیتار به سرپرستی و تنظیم امین رفیعی اجرا می شود و پس از آن علی جباری در این گروه موسیقی قطعات را برای نوازندگان و گروه کر که همه آنها کودکان زیر ده سال هستند رهبری خواهد کرد.
 
وی در ادامه در توضیح بخش دوم اجرای این کنسرت موسیقی  گفت : بخش دوم کنسرت ، توسط یک ارکستر سمفونیک نوجوان که دربرگیرنده 150 نوازنده ،خواننده و گروه حرکات موزون است قطعه "سرزمین من را به روی صحنه خواهند برد.     
 
 
سرپرست این گروه موسیقی در توضیح قطعه "سرزمین من" گفت : این قطعه را خود من آهنگسازی و تنظیم کرده ام که شامل قطعات فولکلور و موسیقی دستگاهی ایران می شود و در ابتدا با اورتور و ترومپت شروع و با دکلمه شعر ایران به همراهی تیمپانی و ویولنسل ادامه پیدا می کند.

مسعود نظر درپایان با اشاره به کم و کیف اجرای مجموعه "سرزمین من" گفت : روایت این مجموعه براساس شکل نقشه ایران است به این ترتیب که داستان از سرگربه در نقشه ایران و منطقه آذربایجان به همراه رقص نعلبکی شروع و پس از عبور ازمنطقه کردنشین  ، وارد منطقه لر می شود سپس به ناحیه فارس و جنوب و بعد از آن به خراسان و شمال ایران و در نهایت به تهران می رسد و معتقدم حرکات موزون بومی و گویش کر با لهجه هر منطقه و دکلمه های زیبای بنفشه فریس آبادی رنگی زیبا و جذابیتی مضاعف به اجرا می بخشد.   

کد مطلب 1248599

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