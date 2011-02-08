فیلم "جاده ابریشم" نشانگر سابقه تاریخی اکو است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، محمدجواد محمدی زاده که برای شرکت در آئین آغاز به کار انستیتو علوم و فناوری زیست محیطی اکو در دانشگاه محیط زیست استان البرز حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اکو در آخرین گام خود در زمینه توسعه همکاری های علمی قدم برداشته است و محیط زیست به عنوان دغدغه مشترک کشورهای عضو تبلور مناسبی از همکاری های چندجانبه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگرچه سابقه تشکیل اکو مربوط به چند دهه قبل است اما قدمت تاریخی کشورهای عضو چند قرن می باشد و در زمینه اقتصاد، تجارت، بازرگانی، مردم شناسی، گردشگری و...تعاملات گسترده ای با یکدیگر و جهان اطراف داشته اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: مشترکات فراوانی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو وجود دارد که فیلم جاده ابریشم نمادی از این ریشه های مشترک است و به مردم عزیز توصیه می شود چنانچه فرصت کردند حتما برای تماشای این فیلم به سینماها بروند.

محمدی زاده گفت: ارتباطات اعتقادی - فرهنگی کشورهای عضو در فیلم "جاده ابریشم" نمودار است.

اختصاص بیست بورسیه از سوی دولت ایران به انستیتو

وی در بخش دیگری از سخنانش به اختصاص بیست بورسیه از سوی دولت ایران برای تحصیل نخبگان کشورهای عضو اکو در انستیتو علوم و فناوری محیط زیست این سازمان مستقر در استان البرز اشاره کرد و گفت: تشکیل این انستیتو در البرز دارای پشتوانه تحقیقاتی چندین ساله است و به بررسی زیرساختها در حوزه محیط زیست می پردازد.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد:امروز اهمیت حفاظت از ثروت های خدادادی بر کسی پوشیده نیست و کشورهای عضو اکو که به لحاظ برخورداری از اقلیم مناسب و منابع سرشار طبیعی در شرایط مطلوبی هستند، بر ضرورت حفاظت از محیط زیست تاکید ویژه دارند.

وی محیط زیست را امری بنیادی دانست و ادامه داد: رویه اکو در حفظ و نگهداری محیط زیست علمی – فرهنگی است و تشکیل این انستیتو در البرز گامی در جهت تحقق آن است.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با شرایط اقلیمی مشابه و نیز چالش های مشترک محیط زیستی کشورهای عضو اکو می توان به کاربردی بودن نتایج تحقیقات انستیتو فناوری و محیط زیست اکو مستقر در البرز امیدوار بود.