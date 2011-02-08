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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۸

برگزاری آزمون 22اردیبهشت90؛

فردا آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد فردا چهارشنبه 20بهمن به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فرصت دارند تا ساعت 24 فردا چهارشنبه 20بهمن ماه فرصت دارند تا اطلاعات ثبت نامی خود را در آدرس  WWW.azmoon.com  وارد کنند.

آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 دانشگاه آزاد 22، 23 و 24 اردیبهشت ماه سال 90 برای تمامی گروههای آزمایشی برگزار می شود.
 
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 تا 4 روز قبل از برگزاری آزمون و از طریق سامانه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.
 
نتیجه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 نیز در نیمه دوم شهریور ماه 1390 از طریق سامانه اینترنتی اعلام می شود.
کد مطلب 1248602

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