ساری قهرمان مسابقات گلبال جام شهدای ششم بهمن شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در پایان این رقابتهای یک روزه که شامگاه دوشنبه در سالن ورزشی حجاب آمل برگزارشد، تیم ساری در مجموع با بیشترین پیروزی جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد.

تیم های آمل الف وقائمشهر به ترتیب دوم وسوم شدند.

رئیس اداره بنیادشهید و امور ایثاگران شهرستان آمل گفت: در بیست و دومین دوره مسابقات استانی گلبال نابینایان جام شهدای حماسه ششم بهمن سال 60 آمل پنج تیم آمل الف وب ، ساری، قائمشهر و بهشهر با هم رقابت کردند.

احمد سیفیان افزود: در مجموع 12 بازی در این مسابقات برگزار شد و تیم های آمل ب و بهشهر در رده های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

وی ادامه داد: به همه تیم های شرکت کننده در این رقابتها جوائز نفیسی اهداء شد.