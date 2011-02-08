به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با برگزاری 13 دیدار و لغو یک مسابقه از گروه‌های دوگانه به پایان رسید که داماش گیلان با پیروزی برابر شهرداری یاسوج در گروه "الف" به صدرنشینی ادامه داد و مس سرچشمه کرمان هم با پیروزی برابر استقلال اهواز و با توجه به توقف آلومینیوم هرمزگان برابر صنعت ساری بار دیگر به صدرجدول گروه "ب" بازگشت.

همچنین در این هفته تیم‌های قعرنشین گر‌وه‌های دوگانه برابر هم به میدان رفتند که در گروه "الف" ماشین سازی در تبریز با نتیجه 3 بر 2 از سد اتکای گلستان گذشت. در گروه "ب" هم تیم‌های برق شیراز و سپیدرود رشت در آخرین بازی هفته برابر هم به تساوی رضایت دادند. این نتایج باعث خروج تیم‌های ماشین سازی و برق شیراز از جمع قعرنشینان جدا شدند.

ضمن اینکه دیدار تیم‌های نساجی مازندران و داماش دورود به دلیل کیفیت نامطلوب ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر لغو و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.

در پایان دیدارهای هفته پانزدهم در گروه "الف" گرچه تیم‌های داماش گیلان و مقاومت سپاسی شیراز فاصله خود را با دیگر مدعیان بیشتر کردند اما اختلاف امتیاز آنها با تیم شهرداری بندرعباس که در رده دهم قرار گرفته تنها 6 امتیاز است که این مسئله رقابت نزدیک تیم‌ها در این گروه را نشان می‌‍دهد.

در گروه "ب" هم تیم‌های مس سرچشمه کرمان، ابومسلم مشهد و آلومینیوم هرمزگان که همگی 27 امتیازی هستند، رقابت نزدیکی برای صدرنشینی دارند و تنها تفاضل گل باعث قرارگرفتن آنها در رده‌های اول تا سوم شده است. تیم‌های گسترش فولادتبریز، ایرانجوان بوشهر و نساجی مازندران هم از دیگر تیم‌های مدعی این گروه بوده و شش ضلعی مدعیان صعود به لیگ برتر از گروه "ب" را کامل کرده‌اند.

- نتایج کامل دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی گروه‌های دوگانه این ‌رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه الف:

* شهرداری بندرعباس یک - همیاری اراک صفر

* پیام مشهد 2 - کاوه تهران یک

* داماش گیلان 4 - شهرداری یاسوج 3

* گل‌گهر سیرجان یک - تربیت یزد یک

* نفت مسجد سلیمان صفر - مس رفسنجان صفر

* مقاومت سپاسی شیراز یک - فولاد نطنز صفر

* ماشین سازی تبریز 3 - اتکا گلستان 2

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- داماش گیلان 25 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- مقاومت سپاسی شیراز 25 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- کاوه تهران 22 امتیاز

4- گل گهر سیرجان 21 امتیاز - تفاضل گل 4+ (یک بازی کمتر)

5- نفت مسجد سلیمان 21 امتیاز - تفاضل گل 1+

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13- همیاری اراک 14 امتیاز

14- اتکا گلستان 12 امتیاز (یک بازی کمتر)

گروه ب:

* فولاد یزد یک - گسترش فولاد تبریز 2

* مس سرچشمه کرمان یک - استقلال اهواز صفر

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - پیام مخابرات شیراز 2

* صنعت ساری یک - آلومینیوم هرمزگان یک

* ایرانجوان بوشهر یک - ابومسلم مشهد 2

* برق شیراز یک - سپیدرود رشت یک

* نساجی مازندران - داماش دورود(این بازی به دلیل کیفیت نامطلوب ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر لغو شد)

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- مس سرچشمه کرمان 27 امتیاز - تفاضل گل 12+

2- ابومسلم مشهد 27 امتیاز - تفاضل گل 5+

3- آلومینیوم هرمزگان 27 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- گسترش فولادتبریز 24 امتیاز - تفاضل گل 1-

4- ایرانجوان بوشهر 22 امتیاز

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13- شیرین فراز کرمانشاه 15 امتیاز

14- سپیدرودرشت 11 امتیاز