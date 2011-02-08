12پروژه عمرانی در شهرستان چرام افتتاح و کلنگ زنی شد

فرماندار چرام صبح سه شنبه در آیین افتتاح این پروژه ها به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: اعتبار طرح های افتتاحی این شهرستان 75میلیارد و 350میلیون ریال با اشتغالزایی یکهزار و 200نفر بوده است.

سید شکراله امامی افزود: دو پروژه با اعتبار چهار میلیارد و 800میلیون ریال نیز در این شهرستان کلنگ زنی شد.

وی طرح آبرسانی به دشت "شمس آباد" و منطقه "جمال الدین" به وسعت یک هزار و 200هکتار آبرسانی به روستاهای "عزیزی"و برق رسانی به روستای "القچین" را از طرح های افتتاح شده در این شهرستان عنوان کرد.

امامی همچنین یادآور شد: بیش از 30 طرح مهم نیمه تمام با درصد پیشرفت فیزیکی 50 تا 90 درصد در این شهرستان در دست اجراست.

وی دانشگاه چرام، فضاهای آموزشی و ورزشی، راه و ساختمان فنی و حرفه ای و مراکز بهداشت و درمان را برخی از این پروژه ها عنوان کرد.