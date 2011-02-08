نتایج رقابتهای هندبال بانوان کشور در روز نخست اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، این رقابتها که از روز دوشنبه با حضور 21 تیم از سراسر کشور در چهارگروه در دو سالن ورزشی بابلسر آغاز شده و تا27 بهمن ماه ادامه دارد، در مجموع 9 بازی برگزار شد.

در دیدارهای برگزارشده روز نخست که تا شامگاه دوشنبه ادامه داشت، تیم خراسان رضوی 28 بر11 تیم گیلان را شکست داد، نفت و گاز گچساران 19بر9 از سد فارس گذشت. همدان با حساب 32 بر9 تیم پدافند هوایی خراسان شمالی را شکست داد وجیرفت با نتیجه 19بر 8 برابرکردستان صاحب برتری شد.

تیم تهران 28 بر 16 لرستان را مغلوب کرد، قم 17 برابر12 از تیم اصفهان امتیاز گرفت و کرمان 30 بر10سمنان را پشت سرگذاشت . گلستان با نتیجه 18بر30 به تیم تربیت بدنی اهر باخت و تیم کرمانشاه هم در دیداری کم گل 7 بر6 تیم مرکزی را شکست داد.

امروز و در دومین روز این رقابتها که با برگزاری 9 مسابقه پیگیری می شود، تیم های مازندرانی هیئت هندبال بابلسر میزان رقابتها از گروه یک با تیم نفت و گاز گچساران دیدار می کند و تیم ذوالفقارنکاء در گروه دوم پذیرای تیم قم است.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: در پایان این رقابتها دو تیم به رقابتهای فصل آینده لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

خسرو ابراهیم زاده افزود: در صورت موافقت نمایندگان تیم ها و فدراسیون هندبال، در خصوص صعود سه تیم برتربه مسابقات فصل آینده لیگ برتر تصمیم گیری خواهد شد.