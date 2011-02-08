به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح شرکت آریادان رشد که در محل این شرکت واقع در شهرک شکوهیه قم برگزار شد با اشاره به اینکه مراحل پایانی عملیات اجرایی آبرسانی از سرشاخه‌های دز در حال اتمام است اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح انشاء الله آب سرشاخه‌های دز تا فروردین سال آینده به قم خواهد رسید و مردم شهر مقدس قم از نعمت آب شیرین برخوردار خواهند شد.



وی با اشاره به اینکه سال آینده از دشت ورامین به مسیله آبرسانی خواهد شد بیان داشت: با اتمام و اجرایی شدن این طرح سالانه 60 میلیون لیتر مکعب آب از دشت وارمین به دشت مسیله قم منتقل خواهد شد و کلنگ زنی و عملیاتی این طرح سال آینده انجام می‌شود و با اجرایی شدن این طرح در آینده شاهد آبادانی این منطقه خواهیم بود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امنیت غذایی و بهداشت غذایی از مباحث مهم جهان است بیان داشت: برترین پروژه های غذایی باید بتوانند سلامت جامعه را برآورده کنند.



بنایی اظهار داشت: از صنایع و سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف حمایت خواهیم کرد با توجه به این استان که از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است باید از قشر تحصیل کرده نیز استفاده شود.



وی اضافه کرد: چرخه سازندگی ، صنعت و سرمایه گذاری‌ها در استان قم با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و قم از همه لحاظ از جمله اجتماعی نیروهای مردمی و سرمایه‌گذاری از ظرفیت بالایی برخوردار است و این ظرفیت و جایگاه قابل ارتقاء و رشد است.

