تعداد سینماهای گلستان افزایش یافت

محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: کار بازسازی، تجهیز و بهینه‌سازی سینما بهمن آزادشهر به پایان رسید و 20 بهمن‌ماه همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به متروکه بودن سینما و لزوم بهره‌مندی مردم فرهنگ دوست شهرستان آزادشهر از این فضا، امکانات و شرایطی فراهم شد تا از این پس سینما بهمن آزادشهر به یکی از زیباترین سینماهای شمال کشور تبدیل و آماده ارائه خدمات به هشهریان آزادشهری باشد.



ربانی افزود: نمای ورودی و سرپرده، بهسازی سالن انتظار، انجام کف‌پوش، تعویض آکوستیک، پوشش دیوارهای سالن‌ها، بازسازی کامل سرویس بهداشتی و بوفه، گسترش سن، نصب پرده محافظ و پرده اکران، ایزوگام کامل بام، تعویض کامل صندلی‌ها، ساخت و تجهیز آپاراتخانه جدید، ایجاد سیستم صوتی و تصویری و ... از جمله فعالیت‌هایی است که در بازسازی این سینما مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظها امیدواری کرد: با گامهایی که جهت فراهم ساختن مکانی مناسب و در خور مردم فرهنگ مدار آزادشهر برداشته شده است انشاءالله شاهد حضور و استقبال پرشور مردم از این سینما باشیم.

گلستان در شهرستانهای گنبد، گرگان دارای سینماست.