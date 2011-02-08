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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۸

امین ناجی به مهر خبر داد:

زمان اعلام دروس ریزشی دانشگاه پیام نور/ برگزاری امتحان مجدد پایان‌ترم

زمان اعلام دروس ریزشی دانشگاه پیام نور/ برگزاری امتحان مجدد پایان‌ترم

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور از برگزاری آزمون مجدد پایان نیمسال اول تحصیلی 90 - 89 در تعدادی از دروس خبر داد و گفت: دروسی که امتحان پایان ترم مجدد در آنها برگزار می‌شود و دروس ریزشی نامیده می شوند، شنبه 23 بهمن ماه اعلام خواهند شد.

محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر از دروسی که امتحان پایان ترم به طور مجدد در آنها برگزار می شود تحت عنوان "دروس ریزشی" نام برد و گفت: برای درسی که بیش از 70 درصد دانشجویانی که در سراسر کشور در امتحان آن شرکت کرده ولی موفق به کسب نمره حدنصاب نشده‌اند امتحان پایان ترم مجدد برگزار می‌شود که این آزمون مجدد، تحت عنوان آزمون ریزشی نامیده می‌شود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور را 12 و حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور را 14 اعلام کرد و درباره ضوابط برگزاری امتحان پایان ترم مجدد برای دروس ریزشی گفت: ضوابط آزمونهای ریزشی نیز طی اطلاعیه ای اعلام می شود.
کد مطلب 1248615

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