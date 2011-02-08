محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر از دروسی که امتحان پایان ترم به طور مجدد در آنها برگزار می شود تحت عنوان "دروس ریزشی" نام برد و گفت: برای درسی که بیش از 70 درصد دانشجویانی که در سراسر کشور در امتحان آن شرکت کرده ولی موفق به کسب نمره حدنصاب نشده‌اند امتحان پایان ترم مجدد برگزار می‌شود که این آزمون مجدد، تحت عنوان آزمون ریزشی نامیده می‌شود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور را 12 و حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور را 14 اعلام کرد و درباره ضوابط برگزاری امتحان پایان ترم مجدد برای دروس ریزشی گفت: ضوابط آزمونهای ریزشی نیز طی اطلاعیه ای اعلام می شود.