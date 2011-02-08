فضای ورزشی در دانشگاه باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی موذنی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه گردهمایی مشترک مدیران تربیت بدنی و مدیران گروه ها و روسای دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورکه در شیراز برگزار شد، افزود: امروز نقش ورزش در تقویت قوای جسمانی، ارتقای سطح سلامت و تندرستی، کنترل بسیاری از ناهنجاریهای روحی و روانی و کاهش بسیاری از بیماریها موثر است.

وی ادامه داد: امروزه در دانشگاه ها توجه خاصی به بحث ورزش صورت می گیرد که در دانشگاه شیراز نیز طی چند سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر فضاهای ورزشی هستیم.

رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: علاوه بر توسعه فضاهای ورزشی و اهمیت استفاده از مربیان دلسوز، وجود انگیزه ورزش نیز در میان دانشجویان بسیار با اهمیت است که این بخش از جمله وظایف مدیران ورزشی است.

برای این گردهمایی سمینارها و کارگاه های مختلفی در نظر گرفته شده که در بخش سمینارها می توان به نشست تخصصی ویژه برای مدیران تربیت بدنی و نشست تخصصی ویژه برای روسای دانشکده ها و یک نشست مشترک بین مدیران تربیت بدنی با روسای دانشکده ها اشاره کرد.

مراسم اختتامیه گردهمایی چهارشنبه ساعت 10 و 30 دقیقه برگزار می شود.