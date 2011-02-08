تعاونی محوری نگاهها را نسبت به جامعه متحول می کند

فاطمه آجرلو در حاشیه همایش نقش تعاونی های بانوان در امر کارآفرینی و اشتغال استان البرز که شامگاه دوشنبه در باشگاه میلاد برگزار شد به خبرنگار مهر در کرج گفت: اگرچه بانوان به لحاظ جمعیتی نیمی از آمار کشور را تشکیل می دهند اما به لحاظ آثاری تمام جامعه هستند و همگان باید بدانند؛ مردان بزرگ نیز از دامن زنان برخواسته اند.

وی با تاکید بر اینکه امروز جامعه به گفتمان علم محور نیاز دارد، تقویت جایگاه تعاون را تقویت اصل استقلال دانست و اضافه کرد: البته باید مد نظر داشت که استفاده از شیوه های تولید 50 سال قبل مشکلی را حل نمی کند و تعاونگران باید از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری خود را مجهز کنند.

عضو خانه ملت خاطر نشان کرد:نگرش ها نسبت به تعاون و تعاونی نباید سطحی باشد چرا که به باور کارشناسان امروز تعاونی ها در جنگ اندیشه ها حرف های زیادی برای گفتن دارند.

وی با اشاره به دریافت وام های کلان و عدم پرداخت اصل و سود آن به سیستم بانکی از سوی برخی افراد سودجو تصریح کرد: قوه قضائیه و مجلس بدون هرگونه مماشات با این افراد برخورد می کنند چرا که باور داریم اعتبار بانکها باید در خدمت اشتغال و توسعه تعاونی ها قرار گیرد نه در خدمت کسانی که از اساس به فعالیتهای سالم اقتصادی اعتقادی ندارند.

اقتصاد تعاون محور مهمترین فصل اقتصاد کشور است

آجرلو در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اقتصاد تعاون محور مهمترین فصل اقتصاد کشور است.

وی گفت: اقتصاد تعاون محور مهمترین فصل اقتصاد کشور است که مشورت گرایی در حوزه تولید را به دنبال دارد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانوان فعال در حوزه تعاون انقلاب تولیدی به راه انداخته اند، اظهار داشت: روح فعالیت تعاونی ها با اصلاح الگوی مصرف، هدفمندی یارانه ها، اشتغالزایی، استفاده بهینه از فرصت ها و...همخوانی دارد و بر جایگاه آن در برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده است.

آجرلو بیان داشت: تعاونگران با اسراف بیگانه هستند و این از ویژگی های ممتاز این قشر از جامعه است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:توجه به آمارها نشان می‌دهد که اگر شرایط مهیا باشد اشتیاق زنان برای ورود به فعالیت‌های اجتماعی بسیار زیاد است.