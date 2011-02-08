انقلاب اسلامی مقدمه ای برای تشکیل حکومت جهانی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید محمدحسینی شاهرودی دوشنبه شب در جمع روحانیون اهل سنت مهاباد با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران موجب خیزش سیاسی در بین ملت های جهان اسلام شده است افزود: این جنبش هم اکنون تمام کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی را فراگرفته و در حال گسترش است.

وی وظیفه روحانیون در عصر حاضر و تحولات کنونی جهان بسیار خطیر توصیف کرد و بیان داشت: وحدت موجود در بین اوقوام مختلف کشور الگویی برای کشورهای اسلامی است.

حجت الاسلام شاهرودی ادامه داد: دشمن با هجمه ها و شیوه های مختلف مسلمانان به ویژه وحدت آنان را مورد هدف قرار داده تا با ایجاد تفرقه در بین آنها از اتحاد جهان اسلام علیه دنیای استکباری غرب جلوگیری کند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز گفت: روحانیون منطقه با حضور در عرصه های مختلف نظام به ویژه در حفاظت از وحدت و انسجام اسلامی و ملی کشور، دین خود را به نظام و انقلاب به خوبی ادا کرده اند.

حجت الاسلام احمدعلی بهاری افزود: این مرکز برنامه‌‌های موثری برای ارتقای سطح علمی روحانیون و طلاب در زمینه پاسخگویی به نیازهای جوانان پیش‌بینی کرده ‌است.

همچنین امام جمعه مهاباد، با بیان نقش روحانیون اهل سنت در وحدت اسلامی گفت: روحانیون اهل سنت منطقه در طول دوران انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف دستاوردهای عظیمی برای نظام و ملت کسب کرده اند.

ماموستا قادر سهرابی افزود: با توجه به اینکه هر روز هجمه‌های دشمنان نسبت به نظام و انقلاب اسلامی بیشتر می‌شود، واجب است روحانیون در این زمینه نیز نسبت به دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های الهی و اسلامی نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور روز دوشنبه برای شرکت در همایش پیشمرگان کرد مسلمان و دیدار با روحانیون اهل سنت مهاباد به این شهرستان سفر کرده است.