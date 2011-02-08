دکتر ضیاء موحد درمورد کارهای در دست تهیه و کتابهای آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: کتاب"آوازهای آبی" را که مجموعه برگزیده اشعار من است زیر چاپ دارم. این کتاب برگزیده مجموعه شعرهای من در این چهار دفتری است که منتشر کرده‏ام و مقداری هم برگزیده اشعاری است که تا به حال منتشر نکرده‏ام. کتاب مراحل آخرینش را می‎گذراند و امیدوارم که به‌زودی توسط انتشارات هرمس روانه بازار کتاب بشود.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درباره کتابهای منتشر شده‎اش در سالجاری نیز اظهارداشت: کتاب "دیروز و امروز شعر فارسی" امسال از سوی انتشارات هرمس منتشر شد . این کتاب همانطور که از اسمش پیداست چند تا مقاله فلسفی راجع فلسفه ادبیات و بعد مقالاتی درباره شاعران گذشته و امروز ایران ازجمله حافظ، شاملو، اخوان ثالث، سیمین بهبهانی، محمد حقوقی، قیصر امین پورو م. آزاد است . مقالاتی هم درباره غزلسرایی در ایران و اینکه الان چه موضوعی دارد و آینده آن به کجا می‎رسد هم در این کتاب آمده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و منطق و ادبیات از چاپ سوم کتاب "از ارسطو تا گودل" از سوی نشر هرمس خبرداد و گفت که چاپ سوم کتاب "منطق موجهات" هم توسط همین ناشر به‌زودی تجدیدچاپ می‎شود.