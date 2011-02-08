ادامه نزول پلکانی خراسان رضوی با توهم آزمونهای پیش از کنکور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد، خراسان رضوی در کنکور سراسری سال 88 پس از یزد، سمنان، خراسان جنوبی، مازندران، اصفهان، مرکزی، قم، گلستان، گیلان، قزوین و کرمان در مقام دوازدهم قرار گرفته است .

خراسان رضوی، با 81 هزار و 884 هزار نفر شرکت کننده زن و مرد تنها 38 هزار و 498 هزار نفر پذیرفته شده نهایی داشته که این رقم حاکی از 47 و دو صدم می باشد .

این بررسی نشان می دهد که استان یزد با 67 و هشتاد و نه درصد و قبولی نهایی 10 هزار و 772 نفر از میان 15 هزار و 867 شرکت کننده، سالهاست مقام نخست خود را به جز گروه زبان، در تمامی گروه های آموزشی حفظ نموده است.

وضعیت شهرستانهای استان در یک مقایسه آماری

با نظری اجمالی به گزارش های منتشره از سوی گروه متوسطه ی نظری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی مشاهده می شود در رتبه بندی شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش خراسان رضوی در گروه علوم انسانی و در درس ادبیات فارسی و اقتصاد طرقبه اول و مشهد چهارم و سیزدهم است.

درس تاریخ ، جغرافی کد کن اول و مشهد در رتبه 24 قرار دارد.

درس جامعه شناسی کدکن مقام اول و مشهد مقام نهم را داراست.

درس ریاضی گناباد اول و مشهد دوم است.

درس عربی عمومی گلبهار اول و مشهد سوم شده است . فلسفه و منطق تحت جلگه اول و مشهد رتبه ی 14 را داراست.

در روان شناسی نیز بجستان اول و مشهد رتبه ششم را احراز کرد . در عربی اختصاصی نیز طرقبه اول و مشهد چهارم است . درس فارسی طرقبه اول و مشهد در رتبه پنجم جدول جای دارد . و در درس معارف نیز خواف اول و مشهد رتبه 13 را کسب کرده است.

همین گزارش حاکی است در گروه علوم تجربی مشهد رتبه ی 15 را داراست و در درس شیمی بجستان اول - مشهد نهم، فارسی خواف اول - مشهد دوازدهم است .

درس ریاضی بجستان اول – مشهد نهم، زمین شناسی گناباد اول – مشهد 26 ، شیمی بجستان اول – مشهد نهم، در درس فیزیک بجستان اول – مشهد پنجم، درس معارف خواف اول – مشهد سیزدهم، درس زبان بجستان اول – مشهد دوم، درس زیست بجستان اول و مشهد هشتم می باشد .

بر اساس این گزارش، مشهد به عنوان مرکز خراسان رضوی در گروه علوم ریاضی بر اساس میانگین شرکت کنندگان رتبه یازده را از آن خود ساخته است .

این گزارش می افزاید در گروه ریاضی و در درس ریاضی کاشمر اول و مشهد یازدهم است .

در درس زبان نیشابور اول و مشهد چهارم شده است. درس شیمی خوشاب مقام اول و مشهد رتبه 21 را دارد در عربی خواف اول و مشهد نهم است. درس فارسی صالح آباد اول و مشهد مقام 19 را کسب کرده و در فیزیک خوشاب اول و مشهد یازدهم است. در همین گروه و در درس معارف نیز میان جلگه اول و مشهد رتبه 19 را از آن خود ساخته است .

آمارهای آموزش و پرورش خراسان رضوی در گروه زبان های خارجه و بر اساس میانگین نمرات شرکت کننده سال کنکور 88 گناباد را مقام اول و مشهد را هفتم معرفی کرده است .

در گروه هنر نیز بر اساس نمره کل شرکت کنندگان طرقبه اول و مشهد با پذیرش 6 هزار و هشتصد و 48 نفر نهم و براساس درصد قبولی با 7 پله سقوط نسبت به سال قبل پانزدهم است .

در گروه علوم انسانی در بین شهرهای استان، طرقبه اول و مشهد پنجم است. در گروه تجربی نیز بجستان اول و مشهد یازدهم است. در علوم ریاضی خواف اول و مشهد دوازدهم است .

سقوط دانش آموزان مشهدی به رتبه دهم

بررسی خبرنگار مهر نشان می دهد که از نظر درصد قبولی مناطق استان خراسان رضوی در سال 88 و در گروه های آزمایشی گناباد مقام اول و مشهد با دو پله سقوط نسبت به سال قبل مقام دهم را احراز کرده است در همان گروه نیز مشهد در بین شهرستان ها نسبت به سال گذشته با دو پله سقوط رتبه دهم را احراز کرده است .

آزمون ها، امنیت روانی دانش آموزان را هدف قرار می دهد

صاحبان اندیشه در نظام آموزشی معتقدند: از آن جا که اندازه گیری و سنجش تغییرات حاصل در رفتار دانش آموزان با توجه به اهداف آموزش و پرورش به منظور هدایت یادگیری آنان صورت می گیرد پس آزمون نوعی ارزشیابی به معنی اخص آن است .

اغلب برنامه ریزان آموزشی براین باورند آزمون های موجود نمی تواند به طور کامل افزایش یا شایستگی سنجش و اعتبار را حفظ نماید و امکان استفاده از نتایج آن برای کیفیت داشته ها را فراهم کند .

همچنین علاوه بر این مسائل ایجاد اضطراب، سردرگمی ، تنوع در برنامه، روش و گاه فشار خانواده و مدرسه نیز مزید بر علت شده و دانش آموزان را بهت زده و ناخواسته اسیر امواج متلاطم رقابت منفی و در نهایت افت امنیت روانی می سازد .

آزمون؛ مثبت ومنفی

مشاور یکی از دبیرستان های نمونه دولتی مشهد در این خصوص می گوید : ما به صورت اجباری از تمام دانش آموزان سال چهارم برای هشت مرحله ماهیانه یک آزمون ثبت نام کردیم. در حالی که پس از برگزاری اولین مرحله، مدرسه نیز آزمون دیگری را برگزار کرد .همه ی این ها علاوه بر آزمون هایی است که از سوی اداره نیز برگزار می شود .

یکی از دانش آموزان ممتاز سال چهارم که خودش از تابستان در مؤسسه ای ثبت نام و آزمون های هفتگی را می گذراند چنان دچار دردهای عصبی شده که حالا مجبور است امتحاناتش را به صورت شفاهی انجام دهد. او مدام از سردرد و گرفتگی عضلات دست شکایت دارد .

عباس بهزادی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی نیز در این خصوص به مهر می گوید: برگزاری آزمون برای عده ای از دانش آموزان خیلی مثبت و برای برخی تقریبأ مثبت و جهت شماری دیگر هم بسیار نامناسب و مخرب است .

وی که سال ها مسئول کلینیک مشاوره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بوده و از نزدیک با مشکلاتی از این دست رو به رو شده است می افزاید : تمرین برای نشستن سه ساله در کنکور سراسری، آشنایی با چگونگی تست زدن و شناسایی جایگاه هر شرکت کننده نسبت به بقیه در آزمون ها از دستاوردهای مثبت آن است . اما اگر فردی خودش توانایی تست زدن و خودسنجی داشته باشد لازم نیست گرفتار آزمون های متعدد شود .

محمود سیدی نسب که سال ها کارشناس مسئول مشاوره یکی از نواحی مشهد بوده و هم اکنون مدیر دبیرستان است ضمن تأیید آزمون هایی که در 3 سطح دانش آموز – دبیران در مؤسسات برگزار می شود می گوید: این آزمون ها به روز رسانی می شود تفسیر و نتیجه گیری دارد و با شیوه خاصی تصحیح می شود .

اسماعیل عرب مسئول پژوهشسرای ابوریحان بیرونی که آزمون ها را در اختیار مدیران قرار می دهد در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید : این آزمون با 8 میلیون ریال و خرید اسکنر 3 میلیون ریالی برای مدارس قابل اجراست .

وی می افزاید : اگر آموزش های لازم جهت برگزاری این آزمون های شش مرحله ای انجام شود چون به پرسش های تستی – تشریحی، نهایی، سطح بندی شده و تألیفی پرداخته است برای دانش آموزان مفید است .

محمد یعقوبی کارشناس روان شناسی و مشاور آموزش و پرورش خراسان رضوی که به تازگی کتاب معجزه ارتباط با فرزند را به خانواده ها ارایه داده است و بررسی های بسیاری جهت برگزاری آزمون های آمادگی انجام داده است می گوید : هر چند استقبال چندانی از آزمون یاد شده در مدارس صورت نمی گیرد . اما اگر دانش آموزان یک آزمون همراه با برنامه ی دقیق داشته باشند به شرطی که وقت کلاس های درسی یا تک دروس تقویتی را تضعیف نکند ، می تواند مفید هم باشد .

وی معتقد است برنامه های متفاوت اعتماد به نفس دانش آموزان را پایین می آورد و اگر در آزمون ها نمرات پایین کسب کنند شکست در پرونده ی ذهنشان کارنامه کنکور سراسری را خدشه دار می کند .

وی اضافه کرد : مشاوران بایستی به داوطلبان یادآوری کنند ترازهای آزمون ها 20 درصد بالاتر از نمره ی واقعی کنکوراست این امر توهم دانایی را از بین برده و آمار مراجعان مردودی کنکور به مراکز مشاوره را کاهش می دهد.

محمد وزیری کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی خاطر نشان می کند : آزمون ابزار است و در ردیف روش های مرور قرار دارد . اگر زیرساخت آزمون یادگیری نباشد با این ضعف اعتماد به نفس شرکت کنندگان را کاهش می دهد.

وی که از مخالفان چندآزمونی است، به خبرنگار مهر در مشهد می گوید: یک آزمون برای سنجیدن یادگیری و آزمون معتبر دیگری که بتوان درصد موفقیت آزمون اول را با آن سنجید برای دانش آموزان می تواند مفید باشد .

آزمون ها بر اساس توانمندی ها طرح ریزی نمی شود

ابوالحسن ایپک چی کارشناس تعلیم و تربیت که 34 سال از عمرش را وقف برگزاری دوره های زبان خارجی و کلاس های کنکور و اداره ی دبیرستان کرده است . به خبرنگار ما می گوید : میانگین نمرات قبول شدگان کنکور نسبت به سالهای گذشته افت قابل توجهی را نشان می دهد و به طور مثال در سال 85 تعداد کسانی که در درس ریاضی نمره ی منفی آوردند اما قبول شدند 14 هزار تن بودند درحالی که در سال 87 این افراد به 28 هزار تن رسیدند .

وی خاطر نشان می کند : میانگین نمره ی معارف قبول شدگان کنکور در درس ریاضی نیزاز 81 درصد در سال 87 هم اکنون به 34 درصد رسیده و پرسش این است که در این سال ها برگزاری آزمون ها در ارتقاء سطح علمی دانش آموزان چه نقشی داشته است ؟

وی می گوید : آزمون ها بر اساس توانمندی های افراد طرح ریزی نمی شود. کلی نگری و عدم همسانی با کنکور و اندیشه جذب دانش آموز به لحاظ کسب درآمد بیشتر و متأسفانه تبلیغات بسیار زیاد موسسات متعدد مثل خوره به جان خانواده ها افتاده است و بزرگترین ضربه را به دانش آموزان وارد می سازد .

وی معتقد است اغلب آزمون ها از عدم توانایی دانش آموزان امتحان می گیرند و این مجموعه نتوانستی ها عدم موفقیت در کل زندگی را به ارمغان می آورد که ثمره ی آن پرورش جوان های پژمرده است .

وی با اشاره به این که آزمون های پیش از کنکور بایستی جوان ها را در آن چه می دانند قدرتمند ساخته ، درجه اعتماد به نفسشان را بالا ببرد تا لذت شادی را تجربه سازند می افزاید : من از ادامه کار در کلاس های کنکور کناره گیری کردم .