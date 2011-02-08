به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۳۸۸ پس از انتشار فراخوان اولین دوره “عکس سال ایران”، ۱۱۲ عکاس ایرانی آثار خود را برای انتشار در این مجموعه به سایت عکس آنلاین ارسال کردند که در میان آنها نام عکاسانی چون مجید سعیدی، بهروز مهری، ساتیار امامی، فرزانه خادمیان، یلدا معیری، نیوشا توکلیان، حسین فاطمی و … به چشم می‌خورد.

این مجموعه به شکل یک کتاب الکترونیکی و با یاد و خاطره بهمن جلالی و ابوطالب امام منتشر شد و نسخه پی دی اف آن جهت دانلود در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

در دومین دوره‌ این فراخوان در سال ۱۳۸۹، عکس آنلاین از تمام عکاسان ایرانی دعوت می‌کند در هر یک از بخش‌های خبری، مستند اجتماعی و ورزشی با ارسال تک عکس (در مجموع حداکثر ۳ تک عکس) در این فراخوان شرکت کنند.

عکس‌ها باید در سال ۱۳۸۹ عکاسی شده باشند و با اندازه حداقل ۱۵۰۰ پیکسل در ضلع بزرگ و با زیرنویس کامل و درست ارسال شوند. با توجه به حضور بسیاری از عکاسان ایرانی در رویدادهای خبری مهم جهان در کشورهای دیگر، شرکت‌کنندگان می‌توانند عکس‌های مربوط به کشورهای دیگر را ارسال کنند.

همچنین از عکاسان تقاضا می‌شود با توجه به اینکه این مجموعه با عنوان “عکس سال ایران ۸۹″ منتشر خواهد شد، ترجیحا رویدادهای داخلی را در اولویت قرار دهند.

عکس‌های ارسالی باید حاوی زیرنویس با اطلاعات کامل و کافی باشند. اطلاعات مربوط به مکان و زمان عکسبرداری، اتفاقی که در عکس رخ می‌دهد و هرگونه اطلاعات جانبی را در زیرنویس عکس خود قید کنید. عدم ارسال زیرنویس یا ناقص بودن آن سبب حذف عکس از مجموعه خواهد شد.

تصاویر ارسالی باید حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۹ از طریق فرم موجود ارسال شوند. به تمام شرکت کنندگان پس از ارسال آثارشان پست الکترونیکی مبنی بر دریافت اثر به عنوان رسید دیجیتالی ارسال می‌شود.

"عکس سال ایران ۸۹″ غیررقابتی است، داوری نمی‌شود، برگزیده نخواهد داشت و عکس آنلاین تلاش می‌کند تمام عکس‌های ارسال شده در این مجموعه را به نمایش در بیاورد. اما تصاویر غیرمرتبط با موضوع فراخوان منتشر نمی‌‌شود.