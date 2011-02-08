کوچه های شیراز به زنجیر کشیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شیرازیها از دیرباز به مهمان نوازی و اخلاق خوش مشهور بودند و همگان از اینکه پای در شیراز می نهادند به واسطه مردم با صفایش در دل رضایت داشتند.

این اخلاق خوش مردم شیراز باعث می شد که مقصد بسیاری از مسافران به این شهر باشد و حتی آنهایی که قصد سفر به جنوب کشور را نیز داشتند سعی می کردند از مسیر این شهر فرهنگی گذر کنند.

اما امروزه گویا پیشرفتهای شهری صفا را نیز از مردم این شهر گرفته هر چند هنوز برخیها بر سنتهای مهمان نوازی خود پایبند هستند اما گویی خیلیهای دیگر مثل گذشته ها تاب مهمان نوازی را ندارند.

این روزها حتی مردم این شهر حاضر نیستند کوچه های محله خود را نیز با دیگران قسمت کنند، کوچه هایی که شاید سالها پیش مردم محل با کمک هم آن را نظافت و با صفای دل کوچه خود را آماده حضور مهمانان می کردند.

حالا مردم این شهر زنجیرهایی به کوچه هایی خود می بندند که قطر آن به اندازه تمام تاریخ مهمان نوازی شیرازیهاست.

مردم این شهر فرهنگی اکنون حاضر نیستند پذیرای خودروهای رانندگان غربیه ای باشند که از فرط فقدان پارکنیگ در شهر به اجبار به کوچه های فرعی پناه می آورند.

امروزه ساکنین هر کوچه و محل برای رفاه و آسایش خود ابتدای کوچه های محلشان را با زنجیر مسدود می کند که مبادا جای پارکی نصیب شهروندان باشد و بدین ترتیب کوچه های شیراز به زنجیر کشیده می شوند تا همگان باور کنند دوره مهمان نوازی شیرازیها گذشته است.

مسدود کردن کوچه ها از گذشته در شیراز وجود داشته ولی این اتفاق تنها برای کوچه هایی روی می داد که بنا به دلایلی عبور و مرور در آنها ممکن نبود ویا اینکه کوچه بن بست بود ولی امروز در سطح شهر شیراز و به خصوص نقاط شمالی شهر ساکنین هر کوچه برای رفاه خود و جلوگیری از ورود خودروهای دیگر برای پارک در این کوچه ها مراجعه می کنند اقدام به مسدود کردن آن می کنند.

مسدود کردن این کوچه ها نیز بستگی به توانایی مالی محله ها دارد آنهایی که در جغرافیای متوسط شهری زندگی می کنند زنجیر به کوچه هایشان می بندند و آنهایی که مرفه تر باشند دربهای بزرگ آهنینی بر سر کوچه ها نصب می کنند تا با استفاده از این روش از ورود و پارک خودروهای غریبه جلوگیری شود.

این اتفاق در حالی روی می دهد که طبق قانون نیز کوچه نیز به عنوان محل عبور و مرور وعمومی مطرح می شود و هیچ شخص ویا گروهی به غیر از شهرداری نمی تواند خود را به عنوان مالک آن معرفی کند.

کوچه های سطح شهر اختصاصی نیست

اما یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بارها برای رفع این مشکل صحبتهای مختلفی مطرح شده ولی متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی روی نداده است.

علی زحمتکش ادامه داد: صاحب کوچه های سطح شهر، شهرداری است و هیچکس نمی تواند بدون اجازه از این مرجع اقدام به نصب زنجیر و یا دربهای آهنی بر سر کوچه های سطح شهر کند که البته ارایه چنین مجوزی نیز تنها در شرایط خاص از جانب شهرداری انجام می شود.

وی افزود: در برخی از مواقع مجوزهایی در خصوص کوچه های بن بست صادر می شود که تنها در این مجوز مسدود کردن عبور خودرو قید شده نه اینکه از هرگونه تردد در این کوچه جلوگیری شود.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شیراز یکی از دلایل وجود چنین وضعیتی را در سطح شهر کمبود پارکینگ عنوان کرد و گفت: یکی از نقاط ضعف شیراز کمبود پارکینگ است که اگر این مشکل برطرف شود رانندگان اقدام به پارک خودروهای خود در کوچه های اطراف محل کار ویا خرید نمی کنند.

زحمتکش تصریح کرد: در بحث ساخت پارکینگ طی مدت اخیر اتفاقات خوبی روی داده ولی با تمامی تلاشها تعداد پارکینگهای سطح شهر به خصوص در مرکز شهر در مقابل مراجعات ناچیز است وباید هرچه سریعتر اقدام به ساخت پارکینگهای مجهز کرد.

در ادامه عضو دیگر شورای شهر شیراز نیز گفت: مالک کوچه های سطح شهر شهرداری است و هیچکس نباید با نصب زنجیر و یا راه اندازی دکه های نگهبانی اقدام به اختصاصی کردن کوچه کند ولی متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که چنین اتفاقی در نقاط مختلف شهر روی می دهد و هیچگونه برخوردی نیز با این حرکت نمی شود.

مهدی خانی تصریح کرد: شهرداری اجازه صادر کردن مجوز برای اختصاصی کردن کوچه های عادی را ندارد ولی طبق قانون برخی از محل ها نیز می تواند برای جلوگیری از شلوغی و یا بروز مشکلات با استفاده از کیوسک نگهبانی اجازه پارک خودرو را به رانندگان عبوری ندهند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل باید اقدامات سریع صورت گیرد که از جمله این اقدامات ساخت پارکینگهای عمومی است تا شهروندان برای پارک خودروهای خود در مراکز شهر با مشکل مواجه نشوند.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: سطح زیادی از خیابانهای سطح شهر توسط برخی از ادارات که دارای پارکینگ نیستند اشغال می شود در حالیکه تمامی ادارات و ارگانها و یا حتی مجتمع های آپارتمانی باید دارای پارکینگ اختصاصی باشند نه اینکه در طول روز بخشی از خیابانها و یا محلهای پارک توسط عده ای مسدود شود.