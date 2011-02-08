زنان تعاونگر جان دوباره ای به هویت تعاون بخشیده اند

علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: رویه تعاون در دولت دهم کاهش اختلاف طبقاتی است.

این مسئول با بیان اینکه دولت با ابلاغ ماموریت تشکیل تعاونی های نوع جدید به وزارت تعاون، گام بزرگی در راستای حمایت از دهک های کم برخوردار جامعه برداشته است، تصریح کرد: روح حاکم بر تشکیل تعاونی های نوع جدید پیروی و اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در راستای ترویج خصوصی سازی و تقسیم عادلانه ثروت در جامعه است.

به گفته این مسئول، شرکت های تعاونی فراگیر ملی، سهامی عام، فراگیر دهستانی و تعاونی های دانش بنیان و زنان زیر شاخه های تعاونی های نوع جدید است.

جوانمردی خاطرنشان کرد: 70 درصد از سهام شرکتهای تعاونی فراگیر ملی و فراگیر دهستانی در اختیار سه دهک درآمدی پایین جامعه است و 30 درصد مابقی نیز در اختیار مدیران، صاحبان سرمایه و نخبگان خواهد بود.

جوانمردی در بخش دیگری از سخنانش به وظایف کلی وزارت تعاون در سطح کشور اشاره کرد و گفت: هدایت، نظارت و پشتیبانی تعاونی ها، اولین رسالت زیرشاخه های وزارت تعاون در سراسر ایران است.

وی، آموزش را فصل دیگر اقدامات وزارت تعاون بیان کرد و اظهار داشت: آموزشهای عمومی، تخصصی و پشتیبانی مالی مهمترین رویکرد وزارتخانه در بعد آموزشی است که کاملا رایگان است.

مدیرکل تعاون البرز گفت: آشنایی شهروندان با نحوه تشکیل تعاونی، توانمندسازی آنان در رشته های تخصصی جهت بهره وری بیشتر، ارائه تسهیلات مالی به تعاونی های واجد شرایط و راهنمایی اعضای تعاونی های تازه تاسیس برای تشکیل مجامع عمومی، انتخابات هیئت مدیره و... از دیگر اقدامات در حوزه آموزش است.

عضویت یک سوم جمعیت البرز در تعاونی ها

مدیرکل تعاون استان البرز در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: عضویت نزدیک به یک سوم جمعیت البرز در تعاونی ها نشان از رشد فرهنگ و مشارکت در بخش تعاون در این خطه از کشور است.

جوانمردی همچنین از فعالیت دو هزار و 900 تعاونی در سطح استان خبر داد و گفت: تعداد 480 تعاونی در ساوجبلاغ، 370 تعاونی در نظرآباد، 150 تعاونی در اشتهارد، 352 تعاونی تولیدی صنعتی و 298 تعاونی کشاورزی در کرج، 850 تعاونی مسکن، 160 تعاونی خدماتی و 140 تعاونی مصرف در سطح استان البرز فعالیت دارند.

وی در تفکیک 818 هزار نفر جمعیت مرد و زن عضو در تعاونی های استان البرز خاطرنشان کرد: نزدیک به 601 هزار و 200 مرد و 185هزار و 800 زن در تعاونی های فعال استان البرز فعالیت دارند.

جوانمردی گفت: همچنین معلولین و ایثارگران نیز در بدنه تعاونی های استان البرز حضوری چشمگیر دارند.

بنا بر اظهارات این مسئول، 123 هزار و 800 فرصت شغلی از محل فعالیت دو هزار و 900 تعاونی مذکور در سطح استان ایجاد شده است که این رقم با تشکیل و فعالیت تعاونی های نوع جدید افزایش خواهد یافت.

مدیرکل تعاون استان البرز در ادامه به مقایسه سرانه ایجاد اشتغال در حوزه تعاون و سایر بخش ها پرداخت و بیان داشت: بخش خصوصی برای ایجاد هر شغل در بخش صنعت بالغ بر 650 میلیون ریال و در بخش کشاورزی 450 میلیون ریال هزینه می کند حال آنکه این رقم در حوزه تعاون با احتساب بخش مسکن 250 میلیون ریال و بدون احتساب آن 130 میلیون ریال است.

جوانمردی گفت: بدون اظهار نظر شخصی، اعداد و ارقام مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاری در بخش تعاون را به تصویر می کشد و در این راستا بهره گیری از تسهیلات بانکی از محل بنگاههای زود بازده اقتصادی و همچنین تسهیلات بانک توسعه تعاون از محل کمک های فنی اعتباری متقاضیان را در رسیدن به مقصود یاری می کند.

این مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور سهم تعاون از اقتصاد کشور باید از 9 درصد فعلی به 25 درصد برسد، ادامه داد: اداره کل تعاون استان البرز در راستای تحقق اسناد فرادستی چون سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه کشور اقدامات کارشناسی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آن می توان به برنامه ریزی جهت رایزنی و انعقاد تفاهمنامه با ادارات جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، میراث فرهنگی، بهزیستی و دانشگاهها و مراکز علمی در راستای جذب نخبگان و صاحبان سرمایه به حوزه تعاون اشاره کرد.