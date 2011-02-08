به گزارش خبرنگار مهر، نشست فیلم "ورود آقایان ممنوع" دوشنبه شب 19 بهمنماه با حضور رامبد جوان، علی سرتیپی تهیهکننده، پیمان قاسمخانی نویسنده فیلمنامه، بهاره رهنما، رضا عطاران، ویشکا آسایش، داود امیری و سحر عصرآزاد منتقد در برج میلاد برگزار شد.
در ابتدای این نشست رامبد جوان درباره همکاری خود با قاسمخانی فیلمنامهنویس فیلم گفت: آشنایی من به زمان فیلم "مکس" برمیگردد که او فیلمنامه این فیلم را نوشته بود و من بازیگر بودم. به عقیده من پیمان قاسمخانی یکی از بهترین فیلمنامهنویسهای سینما است و "ورود آقایان ممنوع" تجربه فوقالعادهای بود که با وی داشتم.
وی افزود: این فیلمنامه در ابتدا قرار بود توسط مرضیه برومند به تهیهکنندگی منوچهر محمدی چند سال پیش ساخته شود که آنها انصراف دادند. فیلمنامه به دفتر خانم حکمت و آقای سرتیپی رسید و خوشبختانه در قرعهکشی اسم من برای کارگردانی مشخص شد.
علی سرتیپی تهیهکننده این فیلم در ادامه بیان کرد: بار اصلی این فیلم بر دوش منیژه حکمت بود. ما بنا داشتیم سطح فیلمهای کمدی را در سینمای ایران بالا ببریم که خوشبختانه فکر میکنم در "ورود آقایان ممنوع" موفق عمل کردیم. البته این فیلم را مدیون فیلمنامه خوب قاسمخانی میدانم و پس از آن همکاری خوب عوامل و بازیگران باعث شکلگیری این فیلم شد.
رضا عطاران در ادامه این نشست افزود: "ورود آقایان ممنوع" یکی از بهترین متنهایی بود که در چند سال اخیر خواندم و بدون چون و چرا آن را پذیرفتم. خصوصیت اصلی این فیلم باعث شد که نتوانیم آن را خراب کنیم. خوشحالم که در کنار گروه در این فیلم حضور داشتم.
پیمان قاسمخانی فیلمنامهنویس "ورود آقایان ممنوع" عنوان کرد: من برای نوشتن تمام متنها به خودم خیلی سخت میگیرم به جای اینکه یک متن را 20 روزه تمام کنم یک سال برای نوشتن آن زمان صرف میکنم. باورتان نمیشود سکانس سوتفاهم بین خانم دارابی و آقای جبلی در فیلم حدود 30 بار آن را بازنویسی کردم تا به این نقطه رسیدم.
ویشکا آسایش بازیگر نقش خانم دارابی در این فیلم افزود: همکاری با رامبد جوان و فیلمنامه خوب پیمان قاسمخانی باعث شد که بازی در این فیلم را بپذیرم. تمام بازیگران به خصوص رضا عطاران که نقش مقابل من بود خیلی به من سر کار کمک کردند. "ورود آقایان ممنوع" یکی از بهترین تجربههایی بود که تاکنون داشتم. سعی کردم بیشترین انرژی را برای نقش بگذارم که از پس آن بربیایم.
بهاره رهنما درباره حضور در نقشهای مکمل و اصلی در فیلمها عنوان کرد: من تا سه سال پیش درگیر نقش اول و دوم بودم. در حال حاضر معتقدم نقش من در این فیلم مکمل نبوده و نقش کوتاهی است. من داستاننویسی هم میکنم. در دنیا در حال حاضر داستان نویسی به سمت چند شخصیتی بودن میرود. به همین دلیل فکر میکنم دیگر مهم نیست در نقش مکمل و یا اول باشم. میتوان در فیلمنامه خوب در کنار عوامل حرفهای در نقش مکمل ظاهر شد که نتیجه آن بسیار مقبول باشد.
وی ادامه داد: حضور بازیگران و فیلمنامه خوب قاسمخانی یکی از مزیتهای این فیلم بود. اما حضور رامبد جوان به عنوان کارگردان با توجه به اخلاق و مهربانیهایی که دارد انرژی مضاعف به کار میدهد. من مدیون حمایتهای وی در این فیلم هستم.
داود امیری مدیر فیلمبرداری "ورود آقایان ممنوع" در ادامه این نشست عنوان کرد: خوشحالم از اینکه عنوان من در کنار بازیگران و عوامل خوب سینمایی در این فیلم دیده میشود. نسخهای که در اکران عمومی خواهید دید به لحاظ تصویری از رنگهای خوبی برخوردار است که قطعاً نظر شما را بهتر خواهد کرد.
در ادامه رامبد جوان درباره فیلمنامه "ورود آقایان ممنوع" گفت: واقعیت این است که من به عنوان بازیگر و کارگردان در طول سال همیشه فیلم میبینم، فیلمنامه میخوانم و در جریان سینمای ایران هستم. در زمینه کمدی همان طور که میدانید در سالهای گذشته فیلمنامه درخشانی دیده نشده است. اما برای متن این فیلمنامه قاسمخانی زحمت زیادی کشیده است. فکر میکنم نقش اصلی زن در این فیلم به اندازه کافی در فیلمنامه با جزئیات نوشته شده و به تمام آنها دقت شده است.
وی ادامه داد: من به قاسمخانی گفتهام هر فیلمنامهای بنویسی من حتماً خواهم ساخت، حتی یادداشتهای تو را هم حاضرم به فیلم تبدیل کنم. از صمیم قلب از اینکه این فیلم را ساختهام بسیار خوشحالم و از همه عوامل و بازیگران تشکر میکنم خصوصاً خانم آسایش که افتخار دادند جلوی دوربین من باشند و امیدوارم با 80 درصد از این بازیگران بتوانم در آینده نزدیک دوباره همکاری کنم.
این کارگردان سینما درباره تغییر ناگهانی شخصیت خانم دارابی در این فیلم عنوان کرد: با این موضوع و تغییر ناگهانی این شخصیت به طور کامل موافقم ما مشکلی در راه تولید این سکانس داشتیم که خوشبختانه تهیهکننده قول داده برای نمایش عمومی این نقص را جبران کند و سکانسی به آن اضافه کند.
وی افزود: ژانر کمدی فرم خاص خود را دارد که باید تمام آنها رعایت شود. یکی از ویژگیهای آن غافلگیری است و این فیلم نیز بر اساس همین موضوع و رعایت چنین ویژگیهایی ساخته شده است. تلاش کردیم تمام جزئیات را به تصویر بکشیم.
رامبد جوان درباره حضور بازیگران در این پروژه گفت: به نظر من همه بازیگران بهترین گزینه برای نقشها بودند و همه انتخابها درست هستند. من اگر قرار باشد دوباره این فیلم را بسازم باز با همین بازیگران فیلم را تولید میکنم.
قاسمخانی در این ارتباط توضیح داد: زمانی که متن را مینوشتم برای نقش جبلی به رضا عطاران فکر میکردم اما درباره نقش خانم دارابی هیچ تصویر ذهنیای نداشتم اما وقتی که خانم آسایش وارد دفتر فیلم شد من به شدت بر حضور ایشان پافشاری کردم حالا هم از این انتخاب بسیار راضی هستم.
بهاره رهنما در این ارتباط افزود: یکی از مخالفین انتخاب من پیمان قاسمخانی بود اما جا دارد از رامبد جوان تشکر کنم که اگر خواست وی نبود من حتماً در این فیلم حضور نداشتم.
پیمان قاسمخانی درباره پایان فیلم عنوان کرد: من بسیار به سینمای کمدی رمانتیک علاقمندم. عمدتاً در آثار این چنینی یک سوم پایانی فیلم شخصیتهای اصلی با یکدیگر قهر میکنند و یکی دیگری را ترک کرده و در پایان به هم میرسند. به عقیده من چنین پایانی کلیشه شده است و سعی کردم تغییری در این کلیشه ایجاد کنم تا شکسته شود و به نوعی به مخاطب رو دست زدم و با روش دیگری بر خلاف انتظار وی عمل کردم. با توجه به اینکه خودم این فیلم را روز گذشته با مردم در سینما دیدم آنها نیز از این موضوع راضی بودند.
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