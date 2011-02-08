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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

لیبرمن:

جهان عرب ضعیف شده است/ ایران و ترکیه کشورهای قدرتمندی هستند

جهان عرب ضعیف شده است/ ایران و ترکیه کشورهای قدرتمندی هستند

وزیرخارجه رژیم صهیونیستی در جمع برخی از دیپلماتهای اروپایی حامی این رژیم اظهار داشت: جهان عرب در برهه اخیر در حال ضعیف بوده و هم اکنون سه دولت در خاورمیانه قدرتمند هستند که عربی نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "آویگدور لیبرمن" روز گذشته در تل آویو در حضور برخی دیپلمات های اروپایی اظهارداشت: جهان عرب امروزه به علت فقدان ثبات منطقه ای و معضلات داخلی در حال ضعیف شدن است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر سه بازیگر اصلی و مرکزی در خاورمیانه وجود دارد که هیچکدام از آنها عربی نیستند و این ایران، ترکیه و اسرائیل هستند.

وزیرخارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: به علت مشکلات داخلی در کشورهای عربی شاهد تنشهای زیادی در این جوامع هستیم.

وی در ادامه منازعات فلسطین با رژیم صهیونیستی را اصلی ترین مناقشه خاورمیانه ندانست و ادعا کرد: منازعات ما با فلسطینیان کمتر از یک درصد از تنشهای خاورمیانه را تشکیل می دهد و در اینجا سوء تفاهمی ایجاد شده است.

کد مطلب 1248630

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