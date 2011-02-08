جهان عرب ضعیف شده است/ ایران و ترکیه کشورهای قدرتمندی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "آویگدور لیبرمن" روز گذشته در تل آویو در حضور برخی دیپلمات های اروپایی اظهارداشت: جهان عرب امروزه به علت فقدان ثبات منطقه ای و معضلات داخلی در حال ضعیف شدن است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر سه بازیگر اصلی و مرکزی در خاورمیانه وجود دارد که هیچکدام از آنها عربی نیستند و این ایران، ترکیه و اسرائیل هستند.

وزیرخارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: به علت مشکلات داخلی در کشورهای عربی شاهد تنشهای زیادی در این جوامع هستیم.

وی در ادامه منازعات فلسطین با رژیم صهیونیستی را اصلی ترین مناقشه خاورمیانه ندانست و ادعا کرد: منازعات ما با فلسطینیان کمتر از یک درصد از تنشهای خاورمیانه را تشکیل می دهد و در اینجا سوء تفاهمی ایجاد شده است.