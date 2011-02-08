8300 روستای کرمان خالی از سکنه شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدرضا حجتی در جمع خبرنگاران در کرمان گفت: طبق آمار بنیاد مسکن کرمان از تعداد 14هزار و 321 آبادی و روستا استان 8 هزار و 300 روستا خالی از سکنه هستند.

وی افزود: البته طبق آمار بنیاد مسکن سه هزار و 700 روستا استان جمعیت زیر20خانواری دارند که تنها برای 42روستا طرح هادی روستایی اجرا شده است در هزار و 33 آبادی بالای 20خانوار تا 49خانوار نیز 148طرح هادی روستایی اجرا شده است.

کپرزدایی به سرعت در حال انجام است

وی افزود: طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن در روستاهای استان و شهرهای کم جمعیت استان اجرا می شود و تاکنون در روستاهای بالای 99خانواری کاملا انجام شده است و در روستاهای بین 50 تا 99خانوار نیز تنها هفت روستا باقیمانده است.

حجتی خاطرنشان کرد: برای بقیه روستاهای فاقد طرح هادی و بهسازی روستایی به تازگی اقدامات خود را شروع کرده ایم.

وی یادآورشد: طبق برنامه ساخت 200هزار واحد مسکونی در استان کرمان در دستور کار قرار دارد که تاکنون از ابتدای این طرح 137هزار واحد ساخته یا در دست ساخت هستند که در بحث اختصاص سهمیه بهسازی روستایی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

حجتی افزود: 45هزار واحد از این تعداد در قالب طرح کپرزدایی در مناطق روستایی جنوب استان ساخته شده است.

170 واحد مسکونی غیر مقاوم در کرمان وجود دارد

وی ادامه داد: در استان کرمان 150هزار تا 170هزار واحد کم دوام یا با مصالح بی دوام داریم که با ساخت این 137هزار واحد تا حدودی مشکل مقاومت سازه های روستایی حل می شود.

این مسئول یادآورشد: در بحث صدور اسناد مالکیت روستایی 110هزار سند املاک روستایی در استان صادر شده است.

وی تصریح کرد: بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در بخش های زلزله زده بم و راور 30هزار واحد روستایی بود که با کمک پنج استان معین انجام شد در شهرستان بم نیز با کمک ستاد مرکزی 70هزار واحد مسکونی ساخته شد.

بافت سنتی روستاها با نظارت کارشناسان حفظ می شود

وی ساخت مسکن روستایی در روستاهای ارزشمند و تاریخی را با نظارت خاص دانست و گفت: طبق برنامه اعتباری که به ما داده شده هر ساله سه یا چهار روستای دارای بافت ارزشمند و تاریخی را بهسازی می کنیم که تعداد دقیقی از این روستاها را در دست نداریم .

10 هزار خانه در سیل کرمان خسارت جدی دیدند

وی افزود: در بارندگیهای اخیر تعداد 10هزار واحد در سیلاب ها خسارت دیدند که هشت هزار واحد همانهایی هستند که در جریان زلزله اخیر در ریگان، فهرج و بردسیرخسارت دیده اند و هزار و 600 واحد نیز در جریان سیلاب خسارت جدی دیدند.

وی افزود: البته با احتساب آماری که فرمانداریهای استان ارائه کرده اند تعداد واحدهای آسیب پذیرروستایی 18هزارمی شود که باید به سرعت در معرض بازسازی قرار گیرند.

6 نفر در سیلاب اخیر کرمان کشته شده اند

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: در سیلاب های اخیر از شش نفر کشته شده تنها یک نفر بر اثر تخریب واحد مسکونی فوت کرده و بقیه به دلیل افتادن در آب فوت کردند و این نشان از کار خوب بهسازی انجام شده در حوزه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان به ویژه در مناطق سیل خیز است.