بانک توسعه تعاون گلستان 156 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

محمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این میزان تسهیلات، 70 میلیارد ریال در بخش کشاورزی، 27 میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن و 13 میلیارد ریال در بخش مسکن و عمران بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین 32 میلیارد ریال در بخش خدمات، 12 میلیارد ریال در بخش بازرگانی، و دو میلیارد ریال در بخش طرح های جند منظوره بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 13 شعبه فعال بانک توسعه تعاون در اسان وجود دارد و بزودی سه شعبه در شهرستانهای مراوه تپه، گالیکش و گمیشان احداث می شود.

نجفی افزود: ساخت ساختمان سرپرستی بانک توسعه تعاون در استان از جمله اقدامات است و راه اندازی سامانه بانکداری الکترونیکی، مجهز کردن تمامی شعب به سیستم شتاب از دیگر اقدامات است.



رئیس بانک توسعه تعاون گلستان اظهار داشت: انتقال سیستم سنتی به سیستم سمات، عضویت در اتاق پایاپای، ایجاد بازارچه های ارزی در گرگان و گنبد از دیگر موارد است.