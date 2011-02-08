۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

حجت الاسلام حسینی شاهرودی:

بیداری ملتها برای حاکم کردن قوانین اسلام بر جهان است

ارومیه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به بیداری ملتهای مسلمان خاورمیانه در برابر استکبار جهانی، گفت: این حرکت مردمی برای حاکم کردن قوانین اسلام بر جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، حجت الاسلام محمد حسینی شاهرودی دوشنبه شب در همایش تجلیل از پیشمرگان کرد مسلمان و عشایر شهرهای مهاباد و اشنویه افزود: نا امنی موجود در جهان از جمله عراق و افغانستان از ثمرات حضور نامبارک استکبار بوده و بیداری ملتهای آزاده جهان برای حاکم ساختن قوانین اسلام از نتایج انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، شرافت، عزت و خودباوری را به ملت ایران داده و پس از قرنها آنان را از زیر سیطره استبداد و استعمار رها کرد، بیان داشت: خدا محوری انقلاب اسلامی ایران ناشی از آرمان آزادی بشری بوده که با مخالفت همه جانبه قدرتهای نامشروع روبرو کرد که آنها نیز در این راه از انواع دسیسه و توطئه چینی علیه نظام اسلامی دریغ نکرده اند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور خاطر نشان کرد: برای حفاظت از نظام و انقلاب باید با بصیرت بود و عشایر منگور مهاباد نیز در این راه می توانند پاسداران خوبی باشند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی را دو نعمت بزرگ الهی برای ملت ایران عنوان کرد و اظهار داشت: ملتهای جهان آرزومند داشتن چنین رهبرانی آگاه و با درایت هستند.

در این آیین، 15خانواده شهید عشایر مهاباد مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

