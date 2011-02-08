بیداری ملتها برای حاکم کردن قوانین اسلام بر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، حجت الاسلام محمد حسینی شاهرودی دوشنبه شب در همایش تجلیل از پیشمرگان کرد مسلمان و عشایر شهرهای مهاباد و اشنویه افزود: نا امنی موجود در جهان از جمله عراق و افغانستان از ثمرات حضور نامبارک استکبار بوده و بیداری ملتهای آزاده جهان برای حاکم ساختن قوانین اسلام از نتایج انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، شرافت، عزت و خودباوری را به ملت ایران داده و پس از قرنها آنان را از زیر سیطره استبداد و استعمار رها کرد، بیان داشت: خدا محوری انقلاب اسلامی ایران ناشی از آرمان آزادی بشری بوده که با مخالفت همه جانبه قدرتهای نامشروع روبرو کرد که آنها نیز در این راه از انواع دسیسه و توطئه چینی علیه نظام اسلامی دریغ نکرده اند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور خاطر نشان کرد: برای حفاظت از نظام و انقلاب باید با بصیرت بود و عشایر منگور مهاباد نیز در این راه می توانند پاسداران خوبی باشند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی را دو نعمت بزرگ الهی برای ملت ایران عنوان کرد و اظهار داشت: ملتهای جهان آرزومند داشتن چنین رهبرانی آگاه و با درایت هستند.

در این آیین، 15خانواده شهید عشایر مهاباد مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.