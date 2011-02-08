جشن "آن روزها" در فرهنگسرای فردوس

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشن که شامل برنامههای هنری و سخنرانی است، ساعت 15 روز پنجشنبه 21 بهمن شروع میشود. در این مراسم عزتالله مطهری و فیروز رجایی سخنرانی میکنند. ازجمله بخشهای دیگر آن اجرای برنامههای هنری است که در آن محسن میرزاعلی به اجرای پردهخوانی خواهد پرداخت.
علیرضا غزوه در این مراسم شعر میخواند و اجرای قطعه نمایشی توسط ریحانی و همچنین بخش رادیو انقلاب که توسط بهرامی برگزار میشود، از جمله برنامههای دیگر این مراسم است.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به میدان صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، فرهنگسرای فردوس در این جشن شرکت کنند. شماره تلفن 44002267 تا 72 پاسخگوی سوالات شهروندان در اینباره است.
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