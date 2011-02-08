مهمترین دغدغه امام راحل برقراری عدالت بود

حجت الاسلام محمود رجبی درگفتگو با خبرنگار مهر در قم‌، با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: قبل از انقلاب بیشترین دغدغه امام خمینی‌(ره) به عنوان مرجع دینی، که هدایت جامعه اسلامی را برعهده داشتند اجرای احکام و قوانین اسلامی و برقراری عدالت بود.

وی ادامه داد: ایشان مکررا در سخنرانی‌های خود به این نکات تاکید داشتند که مسئولین باید از ظلم و ستم پرهیز کرده و از انعقاد قراردادهایی همچون کاپیتولاسیون که موجب ذلت کشوراست بپرهیزند.

اقدامات شاه برخلاف عزت جامعه اسلامی بود

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اقدامات شاه برخلاف عزت جامعه اسلامی بود بیان کرد: این اقداماتی به جایی رسیده بود که امام خمینی (ره) دریکی از سخنرانی‌های خود خطاب به روحانیون فریاد زد: اسلام در خطر است، به داد اسلام برسید.

وی در ادامه با اشاره به پایه گذاری نهضت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ و پیروزی آن در سال ۱۳۵۷بیان کرد: در طی این مدت با قیام‌هایی که از سوی مردم انجام می‌گرفت و رهبری حکیمانه امام راحل انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

استقرار نظام مبتنی بر ولایت فقیه مهمترین دست آورد انقلاب اسلامی

قائم مقام موسسه امام خمینی‌(ره) در ادامه استقرار انقلاب مبتنی بر ولایت فقیه را مهم‌ترین دست آورد انقلاب عنوان کرد و گفت: با پیروزی انقلاب، نظام اسلامی که در رأس آن مجتهد جامع الشرایط قرارگرفته و مشروعیت خود را از خداوند دریافت کرده تشکیل و مهم‌ترین هدف آن نیز پیاده کردن دستورات اسلام است.

ملت ایران پس از انقلاب نیز پیوسته درصحنه حاضرند

وی با اشاره به نقش گسترده ملت در پیروزی انقلاب گفت: مردم هوشمند و ولایت مدار ایران پس از انقلاب نیز هر زمان که احساس کردند دشمنان درصدد تضعیف انقلاب هستند به میدان آمدند و ما باید شکر گذار داشتن چنین ملت بیدار و هوشمندی باشیم.

ایران درحال حاضر وابسته به ابرقدرتهای شرق و غرب نیست

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: نظام اسلامی ایران درحال حاضر وابستگی به شرق و غرب نداشته و در صحنه بین المللی به الگویی برای سایر ملت‌ها تبدیل شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی عزتمندی سایر ادیان را به همراه داشت

وی با تاکید براینکه پیروزی انقلاب ایران موجب دمیده شدن روح درکالبد کشورهای اسلامی شد ابراز کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و عزتمندی دوباره اسلام و تشیع، تمامی ادیان الهی به نوعی عزتمند شدند و دریافتند که با تکیه به دین الهی می‌توان رژیم ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی را سرنگون کرد

رجبی اجرای عدالت الهی را یکی از اهداف انقلاب برشمرد و ابرازداشت: البته تا تحقق آرمانهای اسلامی فاصله زیادی است اما درعین حال کشوری به وجود آمده که مسئولین آن برای اجرای عدالت تلاش می‌کنند.

هیچ ملتی درجهان مانند ملت ایران از بینش سیاسی برخوردار نیست

وی در ادامه با اشاره به بینش سیاسی ملت ایران بیان داشت: در سطح جهان هیچ ملتی مانند ایران از بینش سیاسی در برخورد با حوادث واتفاقات برخوردار نیست.

بعد فرهنگی انقلاب اسلامی موجب تاثیرگذاری آن در جوامع مختلف شد

قائم مقام موسسه امام خمینی‌(ره) با اشاره به بعد فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: همین بعد فرهنگی انقلاب بود که موجب شد انقلاب اسلامی ایران در جوامع مسلمان و غیر مسلمان تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: تاثیرگذاری انقلاب اسلامی موجب بیداری ملت‌ها شد و همین امر باعث پیروزی حزب الله لبنان و مردم غزه بر اسرائیل تا دندان مسلح شد.

رجبی افزود: قیام‌هایی که هم اکنون در برخی کشورهای عربی مشاهده می‌شود نیز با الهام گرفتن از انقلاب ایران است.

عظمت انقلاب برای نسل جوان تبیین شود

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با تاکید برآشنائی نسل جوان با تاریخ و تحولات انقلاب اسلامی بیان داشت: چنانچه نسل جوان با تاریخ و گذشته انقلاب به خوبی آشنا شوند و توطئه دشمنان برای از بین بردن این نظام و ایستادگی ملت دربرابر آن به خوبی برای آنان تبیین شود آنان عظمت این انقلاب را درک خواهند کرد و برای حفظ آرمان‌ها و اهداف انقلاب نیز احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: باید نسل جوان بدانند که انقلاب با چه سرمایه‌ای به اینجا رسیده است و همچنین در چه شرایطی توانسته به فناوری‌هایی چون انرژی هسته‌ای دست پیدا کند.

نسل جوان با حقیقت انقلاب آشنا شوند

رجبی تاکید کرد: در چنین شرایطی نسل جوان حقیقت انقلاب را درک خواهند کرد و به هرمیزان این درک بالا‌تر باشد جوانان در صحنه‌های مختلف حضور پررنگ تری خواهند داشت.