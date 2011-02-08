دو طرح صنعتی در بندرترکمن بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شرکت تولیدی نورد تیرچه زرین آهن گلستان و کارخانه شایان گلستان راهبی در شهرک صنعتی ترکمن شامل این طرحهاست.

شرکت تولیدی نورد تیرچه زرین آهن گلستان با سرمایه گذاری 17 میلیارد ریال و تسهیلات پنج میلیارد ریال ثابت از محل اعتبارات طرح آمایش صنعت و معدن بهره برداری شد.

این شرکت باظرفیت تولید سالانه شش هزار تن خرپای فلزی را دارد که موجبات اشتغال 31 نفر را نیز فراهم کرده است.

همچنین کارخانه شایان گلستان راهبی با سرمایه گذاری شش میلیارد و 780 میلیون ریال و تسهیلات سه میلیارد و 860 میلیون

ریال ثابت از محل اعتبارات طرح آمایش صنعت و معدن افتتاح شد.

این شرکت با ظرفیت تولید سالانه 500 دستگاه قایق فایبرگلاس را دارد که موجبات اشتغال 30 نفر را فراهم کرده است.