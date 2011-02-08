نشستی مختص بانوان / خرید 500 هزار تومانی نماینده مجلس از تعاونگران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، برای اولین بار در البرز تعاونیها برگزاری مراسم رسمی یک اداره کل را بر عهده داشتند و ادامه این روند می تواند به تقویت بنیاد تعاون در جامعه یاری رساند.

* بر خلاف تمام مراسم ها که تعداد آقایان بیش از خانمهاست و معمولا بانوان به دنبال محل مناسبی برای نشستن هستند این بار آقایان به دنبال صندلی خالی برای نشستن بودند!

* فاطمه آجرلو نماینده مجلس طی سخنانی دراین مراسم گفت: زنان به لحاظ آثاری تمام جامعه هستند. وی افزود که مردان بزرگ از دامن زنان پاکدامن پرورش یافته اند.این عضو خانه ملت همچنین در بازدید از نمایشگاه عرضه کالاهای تولیدی تعاونی های بانوان که در حاشیه این همایش برپا شده بود یک تابلوفرش دستبافت به قیمت پنج میلیون ریال را خریداری کرد.

* به جز علیرضا جوانمردی مدیرکل تعاون استان البرز تمام سخنرانان این همایش زنان بودند.

* مشاهده شیشه های عسل، تابلوفرش، انواع ترشی جات، شیرینی و... در دست شرکت کنندگان این همایش چندان سخت نبود؛ ظاهرا آنان به نمایشگاه جانبی عرضه کالا سری زده و خریدهای مفصلی هم کرده بودند.

* همچنین اجرای این برنامه نیز بر عهده گیتی محمدی از گویندگان خانم رادیو البرز بود.

* این همایش در بخش جانبی نیز مسابقه ای با جایزه بازدید از برج میلاد داشت.

* همچنین برگزاری مسابقه دیگری در دستور کار این همایش بود که بانوان را دعوت می کرد تا با استفاده از برخی کلمات مانند "ایران عزیز، بانوان، تعاونی ها، اشتغالزایی و..." جمله سازی کنند.