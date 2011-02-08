اولین واحد تولید ابریشم مصنوعی در خاورمیانه در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در هشتمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار قزوین و مسئولان محلی کارخانجات دسترنج رضابافت در قزوین افتتاح و به بهره برداری رسید.

این کارخانه اولین تولید کننده ابریشم مصنوعی در خاورمیانه محسوب می شود که با داشتن تکنولوژی روز اروپا و 4 سال تلاش متخصصان کشورمان به مرحله بهره برداری رسیده است.

برای راه اندازی این واحد بزرگ تولیدی که در زمینی به مساحت 15 هکتار و زیربنای 36 هزار متر مربع ساخته شده 126 میلیارد تومان هزینه شده که 80 درصد آن توسط بخش خصوصی تامین شده است.

برای راه اندازی این واحد که ظرفیت تولید سالانه 40 هزار تن انواع نخ های سلامنت (ابریشم مصنوعی) قابل استفاده در تولید چادرهای مشکی، روکش خودرو و محصولات صنایع نساجی را دارد زمینه اشتغال 300 نفر در منطقه فراهم شد.

محصولات تولیدی در این واحد با داشتن کیفیت بالا و قیمت مناسب قابل رقابت با محصولات خارجی است و تا کنون کشورهای سوریه، ترکیه، چین و تایلند برای خرید آن اعلام آمادگی کرده اند.

همچنین به منظور تامین برق مورد نیاز این واحد یک نیروگاه 9 مگاواتی با 10 میلیارد تومان هزینه در کنار کارخانه احداث شده است.

با آغاز به کار این واحد 45 درصد از نیاز داخل کشور به ابریشم مصنوعی تامین می شود.

در طرح توسعه این کارخانه تولید چیپس پلی استر با ظرفیت 40 هزار تن برای تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی واحد پیش بینی شده است که زمینه اشتغال یک هزار و یکصد نفر را در استان فراهم خواهد کرد.