به گزارش خبرگزاری مهر، ژول ورن با رمانهای 20 هزار فرسنگ زیر دریا، 5 هفته پرواز با بالن، سفر به اعماق زمین، از زمین به ماه، بازگشت به ماه، پرتو سبز، دور دنیا در 80 روز، جزیره اسرارآمیز و ... شناخته می شود. عناوینی که در ذهن تمام کودکان جهان در دو قرن اخیر جاودانه شده اند.

این رمانها حاصل تخیل عمیق و اندیشه بزرگ ژول ورن، نویسنده بزرگ فرانسوی است که در چنین روزی یعنی در 8 فوریه 1828 متولد شد.

رمانهای ژول ورن که یکی از پدران داستانهای علمی تخیلی مدرن است ریشه بسیاری از اختراعات و تحولات بزرگ علمی و فناوری در دو قرن اخیر بوده است.

ساخت زیردریایی، هواپیما، سفینه فضایی، تلویزیون و بسیاری دیگر از وسایلی که امروز در زندگی روزمره مردم دنیا وارد شده اند نخستین بار در ذهن خلاق این نویسنده شکل گرفتند.

ژول ورن به گونه ای محیطهای درون دریا، آسمان، فضا، زیرزمین و... را شرح می دهد که به نظر می رسد حکایتهای واقعی برجسته ترین دانشمندانی باشند که واقعا دست به این اکتشافات زده اند.

کتابهای ژول ورن به تمام زبانهای دنیا ترجمه شده اند. وی سومین نویسنده دنیا است که کتابهایش بیشترین خواننده را به زبانهای خارجی داشته است.

به همین منظور امروز گوگل، بزرگترین موتور جستجوی دنیا لوگوی خود را به مناسبت سالروز تولد این پدر داستانهای علمی تخیلی به ژول ورن اختصاص داده است به طوریکه لوگوی امروز گوگل شبیه به پنجره های زیردریایی رمان 20 هزار فرسنگ زیر دریا شده است. در کنار پنجره یک اهرم قرار گرفته است.

این اهرم را می توان با مکان نمای ماوس حرکت داد. با تکان دادن اهرم به جهتهای بالا، پایین، راست و چپ می توان منظره اقیانوس را از پشت پنجره های زیردریایی مشاهده کرد.

با حرکت ماوس بر روی اهرم در منظره های پشت پنجره صحنه هایی از ماهی ها، مرجانهای دریایی، بستر اقیانوس و سایر موجودات اعماق دریاها نمایان می شوند.

ژول ورن در 8 فوریه 1828 از "پیر ورن" و "سوفی آلوت دو لا فویی" در غرب فرانسه متولد شد. ژول اولین فرزند خانواده بود و پس از وی 4 خواهر و برادرش به دنیا آمدند.

پدر داستانهای علمی تخیلی در سال 1839 درحالیکه تنها 11 سال داشت از خانه فرار کرد و سوار بر کشتی مستقیما به هند رفت اما پدرش وی را فوراً بازگرداند.

در جوانی قلم ادبی ژول به شدت با مخالفت پدرش که وکیل بود و می خواست که پسر بزرگش شغلش را دنبال کند روبه رو شد.

در این راستا وی به پاریس فرستاده شد تا در رشته حقوق تحصیل کند. زندگی در پاریس این فرصت را به ژول داد تا با افرادی چون "الکساندر دوما" آشنا شود و در کتابخانه ملی مطالعات بسیاری در حوزه های عملی و تاریخی داشته باشد.

شاید اگر ذهن خلاق نویسندگانی چون ژول ورن نبود که ایده های نوآوریهای علمی را به دانشمندان ارائه کنند امروز علم و فناوری تا این حد پیشرفت نکرده بود.