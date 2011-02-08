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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۶

دریانوش:

80 درصد اعتبارات ورزشی دانشگاه شیراز دریافت شد

80 درصد اعتبارات ورزشی دانشگاه شیراز دریافت شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز از دریافت 80 درصدی اعتبارات ورزشی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرهاد دریانوش شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح گردهمایی مشترک مدیران تربیت بدنی و مدیران گروه ها و روسای دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: طی دو سال گذشته 10 پروژه در حوزه های ورزشی و در بخشهای علمی و عملی ورزش به بهره برداری رسیده که این نشان از توجه مدیریت دانشگاه شیراز به ورزش دانشجویان است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه شیراز در بحث فضاهای ورزشی و ورزش دانشجویی نسبت به گذشته از لحاظ مالی نیز در وضعیت مناسب تری قرار دارد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز ادامه داد: البته باید اعتبارات ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه شیراز افزایش پیدا کند.

دریانوش با بیان اینکه سرانه ورزشی هر دانشجو بین 35 تا 30 هزار تومان است، بیان کرد: حدود 450 میلیون تومان بودجه جاری در نظر گرفته شده که طی دو سال اخیر بیش از 80 درصد اعتبارات جذب شده است.

کد مطلب 1248644

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