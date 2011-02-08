80 درصد اعتبارات ورزشی دانشگاه شیراز دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرهاد دریانوش شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح گردهمایی مشترک مدیران تربیت بدنی و مدیران گروه ها و روسای دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: طی دو سال گذشته 10 پروژه در حوزه های ورزشی و در بخشهای علمی و عملی ورزش به بهره برداری رسیده که این نشان از توجه مدیریت دانشگاه شیراز به ورزش دانشجویان است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه شیراز در بحث فضاهای ورزشی و ورزش دانشجویی نسبت به گذشته از لحاظ مالی نیز در وضعیت مناسب تری قرار دارد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز ادامه داد: البته باید اعتبارات ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه شیراز افزایش پیدا کند.

دریانوش با بیان اینکه سرانه ورزشی هر دانشجو بین 35 تا 30 هزار تومان است، بیان کرد: حدود 450 میلیون تومان بودجه جاری در نظر گرفته شده که طی دو سال اخیر بیش از 80 درصد اعتبارات جذب شده است.