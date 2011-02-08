به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرانسه با مربیگری"لورن بلان" در دیدار با برزیل محکی جدی خواهد خورد. این در حالی است که ایتالیا هم در زمین آلمان دیدار جذابی را با این تیم برگزار خواهد کرد.
برنامه کامل دیدارهای دوستانه فردا شب به این شرح است:
* مصر - آمریکا
* مالزی - هنگ کنگ
* نیجریه - سیرالئون
* تانزانیا - فلسطین
* کویت - ازبکستان
* مولداوی - آندورا
* سن مارینو - لیختن اشتاین
* ارمنستان - گرجستان
* بلاروس - قزاقستان
* یونان - کانادا
* بولیوی - لتونی
* روسیه - ایران
* مقدونیه - کامرون
* جمهوری چک - کرواسی
* آذربایجان - مجارستان
* اسراییل - صربستان
* ترکیه - کره جنوبی
* آلبانی - اسلوونی
* بلغارستان - استونی
* دانمارک - انگلستان
* لوکزامبورگ - اسلواکی
* الجزایر - تونس
* بلژیک - فنلاند
* هلند - اتریش
* مالت - سوییس
* نروژ - لهستان
* آلمان - ایتالیا
* اسکاتلند - ایرلند شمالی
* آرژانتین - پرتغال
* فرانسه - برزیل
* اسپانیا - کلمبیا
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