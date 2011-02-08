توسعه اقتصادی گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود صبح سه شنبه ردمراسم افتتاح طرح های صنعتی علی آباد افزود: با توجه به پتانسیلهای موجود در استان شرایط برای رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم است.

وی اظهار داشت:در صورت تلاش مضاعف مسئولان و همکاری و مشارکت مردم قطعا در آینده ای نه چندان دور شاهد شکوفایی اقتصادی استان خواهیم بود.

کارخانه فرآورده های لبنی مهر گلستان با سرمایه گذاری 21 میلیارد ریال و تسهیلات 10 میلیارد ریال ثابت و 4 میلیارد ریال در گردش از محل اعتبارات زودبازده بهره بدراری شد.

این شرکت با ظرفیت تولید سالانه 6500 تن انواع فرآورده های لبنی را دارد که موجبات اشتغال 20 نفر را نیز فراهم کرده است.

در مجموعه دو طرح صنعتی با سرمایه گذاری 36 میلیارد ریال بصورت متمرکز افتتاح و راه اندازی شد که موجبات اشتغال 45 نفر را در سطح این شهرستان فراهم کرده است.

شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.