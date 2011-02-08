به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که وضعیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی با کناره‌گیری رئیس آن (اشعری) از دو هفته پیش حالت تعلیق به خود گرفته است و به دلیل معرفی نشدن فرد جایگزین آینده آن در هاله‌ای از ابهام فررفته است، بحث‌ها در این باره همچنان ادامه دارد.

حسن رضایی شریف‌آبادی معاون سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی و رئیس فعلی انجمن کتابداری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت مبهم این سازمان گفت: با اینکه گزینه‌های مختلفی برای تصدی مسئولیت کتابخانه ملی مطرح است، تا به حال کسی به این عنوان معرفی نشده است.

وی نگرانی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران را از این وضعیت اینگونه ابراز کرد: نگرانی که ما و دیگر اعضای انجمن در خصوص جانشین آقای اشعری داریم این است که این جابجایی زمینه‌ای باشد برای ادغام کتابخانه ملی با سازمان‌های دیگر.

رئیس انجمن کتابداری ایران در توضیح بیشتر در این باره گفت: در روزهای اخیر خبرها و زمزمه‌هایی درباره ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی با نهاد کتابخانه‌های عمومی و حتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به گوش می‌رسد.

شریف‌آبادی افزود: من به عنوان ئیس انجمن کتابداری ایران و کسی که سال‌ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی هم فعالیت کرده‌ام معتقدم این نوع اقدامات و کارهایی که با هدف ادغام این سازمان با سازمان‌های دیگر انجام می‌شود، باید با مشورت اهل نظر و متخصصین حوزه‌های مذکور صورت گیرد.

معاون سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی اضافه کرد: ماموریت‌های این سازمان با نهادهایی که نقل آنها رفت، اساساً متفاوت است قطعاً چنین ادغامی، یک اقدام سنجیده نخواهد بود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به صرف نظر کردن مسئولان و تصمیم‌گیران ذیربط در مورد ادغام کتابخانه ملی با نهادهای مذکور، گفت: امیدوارم این اقدامات در حد حرف باقی بماند.

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در عین حال از ارسال نامه‌ای در همین رابطه و با امضای برخی اعضای انجمن برای نهادهای تصمیم‌گیر خبر داد و بار دیگر اظهار امیدواری کرد مسئولان در خصوص ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی با نهادهایی مانند سازمان میراث فرهنگی و نهاد کتابخانه‌های عمومی با تامل بیشتری عمل کنند.