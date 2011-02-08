به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال امید برای رویارویی با قرقیزستان در مرحله مقدماتی المپیک 2010 لندن، از عصر روز دوشنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد.

در روز نخست این اردو که برای نخستین مرتبه بدون غیبت هیچ بازیکنی برگزار شد، 25 نفر دعوت شده ضمن انجام تمرینات ریکاوری، در تست‌های خاص خصوصا تست چربی شرکت کردند تا وضعیت جسمانی آنها بطور کامل مورد بررسی قرار بگیرد.

نخستین تمرین تاکتیکی تیم امید ساعت 15:30 دقیقه عصر امروز در کمپ تیم‌های ملی زیر نظر هومن افاضلی، بیژن طاهری و هادی طباطبایی برگزار می‌‍شود که قرار است "کارلوس کرش" کاندیدای سرمربیگری تیم ملی هم در این تمرین حضور یابد.

همچنین بازیکنان تیم امید فردا چهارشنبه دو جلسه تمرین را برگزار می‌کنند که در تمرین عصر 25 بازیکن حاضر در اردو در قالب دو گروه، فوتبالی درون تیمی را انجام می‌دهند که این بازی، آخرین دیدار تدارکاتی آنها پیش از رویارویی با قرقیزستان است.

پیش از این قرار بود تیم فوتبال امید در این روز دیداری تدارکاتی را با تیم امید قطر انجام دهد که این بازی به دلیل ناهماهنگی مسئولان قطری لغو شد.

تیم فوتبال امید ایران در نخستین دیدارش در مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن روز4 اسفندماه مقابل تیم امید قرقیزستان در تهران به میدان می‌رود. دیدار برگشت این دو تیم روز 18 اسفند در بیشکک قرقیزستان برگزار خواهد شد.