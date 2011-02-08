موسیقی فیلم حول محور فیلمنامه چرخیده است

امیر بکان ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف ساخت موسیقی این فیلم به خبرنگار مهر، گفت : فیلم "خانه امن است" فضایی رئال و واقع گرایانه دارد و موسیقی این فیلم هم براساس داستانی که روایت می شود ساخته شده است، داستان این فیلم درباره نوجوانان 14 تا 18 ساله است که در یک مجتمع بهزیستی دربین سالهای 1359 تا 1364 زندگی می کنند و کنش و واکنش هایی در طول داستان پیش می آید که براساس این کنش و واکنش ها موسیقی ساخته شده است از همین رو برای ساخت موسیقی این فیلم و نشان دادن روابط آدمهای این فیلم از دو ساز ویولن و ویولنسل استفاده کرده ام.

وی در ادامه به کم و کیف ساخت موسیقی برای این فیلم اشاره کرد و گفت : موسیقی فیلم خانه امن است از شش موتیف اصلی تشکیل شده است که سه موتیف آن با ویولن و سه موتیف دیگر با ساز ویولنسل طراحی و آهنگسازی شده است و سعی کردم از هنرآهنگسازی در تمام لحظه های فیلم به درستی استفاده کنم البته باید متذکر شوم که موسیقی این فیلم برخلاف انواع موسیقی هایی که تنها برای پر کردن فضای فیلم و یا پوشاندن نقص های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد به کار گرفته نشده است و معتقدم موسیقی این اثر با لحظه لحظه فیلمنامه همراه و مبنای مشخصی را در آهنگسازی رعایت کرده است.

این آهنگساز با اشاره به این نکته که موسیقی این فیلم از فضای موسیقی ملودیک دور نبوده است افزود : برای سکانس به سکانس موسیقی این فیلم فکر کردم و با دقت و حساسیت بسیار لحظه به لحظه موسیقی را با کلیت فضای فیلم همراه کرده ام و معتقدم از موسیقی فیلم خانه امن است از امتیازات فیلم محسوب می شود و در یک نگاه کلی از فضای نئوکلاسیک و درعین حال ملودیک برخوردار است.

لازم به ذکر است امیربکان حرفه آهنگسازی فیلم را از سال 1373 با فیلم یک قدم تا مرگ با کارگردانی اکبر صادقی آغاز کرده است.