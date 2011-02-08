ظرفیتهای گردشگری طالقان باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی در حاشیه همایش تاسیس شهرستان طالقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سهم طالقان بیش از جمعیتی است که ایجاد می شود.

استاندار البرز با بیان این مطلب اظهار داشت: با تعیین اعتبارات در نظر گرفته شده برای این شهرستان باید سهمی بیش از جمعیت آن برای این شهرستان در نظر گرفته شود تا عقب ماندگی های موجود در این شهرستان جبران شود.

فرهادی تاکید کرد: طالقان با 520 شهید و هزاران جانباز و ایثارگر دارای بهترین سرمایه های علمی و ماندگار است.

وی اظهار داشت: ایران اسلامی در بحث انرژی هسته ای، هدفمندی یارانه ها و همچنین اجرای عدالت در جهان موفقیتهای شایانی را به دست آورده است که این موفقیتها مرهون تلاشها و برنامه های موفقیت آمیز دولت عدالت محور دهم و بوده است.

تحولات کنونی جهان الگو گرفته از انقلاب اسلامی است

این مسئول در ادامه ضمن بیان تحولات اخیر کشورها و جوامع، خاطرنشان کرد: در تحولات کنونی کشورها و جوامع مختلف، شاهد حضور حداکثری مردم در جهت به دست آوردن مطالبات مردمی هستیم به عنوان مثال کشورهایی چون مصر، یمن، تونس اعتراضات وسیع مردمی را شاهد هستیم که این امر به نوعی برگرفته و الگو برداری از انقلاب شکوهمند ایران اسلامی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به سهم در نظر گرفته شده برای شهرستان طالقان در سفر ریاست محترم جمهور به البرز گفت: از مدیران دولت احمدی نژاد انتظار می رود که به سرعت ادارات را تاسیس کنند.

امکان فراهم نمودن اماکن تفریحی و گردشگری در شهرستان طالقان

این مسئول در بخشی دیگر از سخنانش افزود: با اشاره به ظرفیت و پتانسیل های موجود در شهرستان طالقان و زیبایی های موجود در این شهرستان، انتظار می رود که در بحث اماکن تفریحی و گردشگری در مقامی بالاتر از دیگر شهرستانهای استان البرز قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: این شهرستان در بحث گردشگری و جذب توریست و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان این منطقه پتانسیل های ارزشمندی را در اختیار دارد که باید به فعل برساند.

فرهادی با بیان اینکه لازم این ظرفیتها در این شهرستان شناسایی شوند افزود: توجه به گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال می تواند در خدمت به مردم ایفای نقش کند.

طالقانیهای مقیم دیگر شهرها در شهرستان تازه تاسیس خود سرمایه گذاری کنند

ویتاکید کرد: عمده خدماتی که در سفر رییس جمهور به این شهرستان اختصاص یافت؛ عملیات گاز رسانی به روستاها با تعیین پیمانکار،‌ با احداث جاده جدید فاصله جاده طالقان از 62 کیلومتر به نصف کاهش پیدا خواهد کرد، همچنین احداث شهرک صنعتی در این شهرستان را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: طالقانی هایی که در تهران- البرز و دیگر نقاط استان و بعضا قرار دارند به زادگاه خود یعنی طالقان برگردند و در این مکان سرمایه گذاری کنند.