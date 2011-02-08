هسته مرکزی بارش فردا به سیستان و بلوچستان می رسد

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بارش برف در مناطق زاگرسی امری عادی است افزود: استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اصفهان و بوشهر در جنوب غرب و مناطقی در کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی و مناطق شمال کشور و حواشی ساحل خزر درگیر بارش باران هستند.

وی اظهار داشت: برای فردا (چهارشنبه) استانهای فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان به طور جدی با بارش باران مواجهند و برای روز جمعه پیش بینی می شود نوار شرقی استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و نوار ساحلی شمال درگیر بارش باشند.

رضازاده با بیان اینکه تهران در روز جمعه با بارش پراکنده و کم رمق باران مواجه است تصریح کرد: افزایش دمای هوا به نسبت دو روز گذشته در سراسر کشور محسوس بوده است به طوری که بعد از افت نسبی دما در کل کشور هوا از حالت سرما خارج شده با این حال دمای هوا طی دو تا سه روز آینده با کاهش جزئی مواجه می شود که چندان قابل توجه نیست.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد: دیروز و امروز(سه شنبه) هوای تهران بهاری بوده است چرا که هوای سرد و کاهش دما ناشی از ورود سامانه های بارشی از عرض های شمالی است.

وی اضافه کرد: از سه شنبه (امروز) الگوی جدید بارشی وسیعی از غرب و جنوب غرب کشور وارد می شود که در روز چهارشنبه گستره وسیع تری دارد و به خصوص نیمه غربی و جنوب غرب را به شدت متاثر می کند. پنجشنبه نیز تمام مناطق کشور با بارش زیاد باران مواجه می شوند که شدت این بارشها به سمت جنوب تا هرمزگان کشیده می شود.