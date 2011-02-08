به گزارش خبرنگار مهر، رئیس صادق و خنده روی فوتبال با گریزی به 17دی ماه سال 86 و روزهای ابتدایی ریاستش در فدراسیون می گوید: لجبازی علی آبادی و دادکان فوتبال را ما دچار تعلیقی کرد که لطمات آن هنوز روی فوتبال ما سنگینی می کند. دوره انتقالی هم با کشمکش و تعارض بین نمایندگان فیفا و سازمان سپری شد ... بعد در این فضای پرتنش اساسنامه فدراسیون تدوین شد و بحث انتخابات پیش آمد .

کفاشیان ادامه داد : آن روزها من دبیرکل کمیته ملی المپیک بودم و وقتی اساسنامه جدید را دیدم گفتم وای به حال کسی که می خواهد طبق این اساسنامه مدیریت کند، غافل از اینکه چند ماه بعد خودم رئیس فدراسیون شدم و باید آن را اجرا می کردم!

او تصریح کرد : "ناخواسته به فوتبال آمدم اما ذره ای برای فوتبال کم کاری نکردم". اگر زحماتم نبود همین امروز جانم را برمی داشتم و از فوتبال می رفتم. ولی تردید نکنید با رفتن من مشکلات فوتبال حل نمی‌شود. مشروح گفتگوی مهر با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال را در زیر می خوانید :

* خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آقای کفاشیان ما به واسطه ناکامی های فوتبال قصد محاکمه شما را نداریم بلکه دنبال راه حلی هستیم برای خروج فوتبال از بحران و بن بست کنونی. به نظر شما چه کسی باید گام اول را برای این تغییرات بردارد؟



- علی کفاشیان : طبیعی است که بانی این کار فدراسیون فوتبال است چرا که فدراسیون بالاترین مرجع در فوتبال کشور محسوب می شود. البته این کار شروع شده اما می دانید که برنامه ریزی در فوتبال زود بازده نیست و این کار نیاز به نهادهای پایه، کار تشکیلاتی و سیستماتیک دارد.



* فوتبال یک پدیده چند وجهی است آیا نقش سایر عوامل را نیز در این تغییرات در نظر می گیرید؟

- اشاره درستی دارید. برنامه های فوتبال بدون توجه به مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پیش نمی رود. در بخش فرهنگی باید سیستمی در فوتبال کشور حاکم شود که همه تابع یک مدیریت واحد باشند. همانطور که ژاپنی ها با چنین سیستمی حرکتی می کنند و با آن نتیجه گرفته اند در بخش اقتصادی باید بنیه باشگاه ها تقویت شود تا بتوانند روی بخش های پایه برنامه ریزی کنند. متاسفانه فوتبال ما هنوز در این بخش با کم و کاستی های زیادی روبروست.



* به نظر می رسد با این شرایط فوتبال ملی ما به این سادگی نمی تواند از بحران نتیجه گیری خارج شود؟

- بله این وضعیت نگران کننده است. متاسفانه فوتبال ما کیفیت لازم را ندارد . شما ببینید بازیکنان ما در لیگ بیشتر از 8-7 کیلومتر نمی دوند در حالیکه این استاندارد در دنیا 15-14 کیلومتر است و این نشان می دهد که ما چقدر با فوتبال روز دنیا فاصله داریم. در همین تیم ملی زمانی که قطبی یک مقدار فشار تمرینات بدنسازی را زیاد می کرد بازیکنان اعتراض می کردند و نگران بودند که مصدوم نشوند.



* اما تیم های باشگاهی ما با همین شرایط در آسیا نتیجه گرفتند، فکر نمی کنید اشکال کار جای دیگری است؟

- فدراسیون فوتبال حاصل کار باشگاه هاست. زمانی که ما باشگاه های قوی داشته باشیم تیم ملی هم قوی خواهد بود. ما مشکل انتخاب نفر نداریم. همه روی انتخاب نفرات تیم ملی اتفاق نظر دارند ولی درکیفیت ساختن تیم ها با مشکل روبروهستیم. ما به این مشکل رسیدیم و به همین خاطر فدراسیون وارد بحث کیفی سازی شده و تلاش دارد تا فوتبال را از این جنبه رشد دهد.



* اما بحث کیفی سازی فوتبال بدون هزینه های کلان امکانپذیر نیست!

- این هم بحث واردی است. کره جنوبی درحال حاضر حداقل 20 برابر ما برای فوتبال هزینه می کند و سالانه رقمی حدود 150 تا 160 میلیون دلار"هزینه کرد" فوتبال این کشور است ولی ما فقط اسما حرفه ای شده ایم و هنوز از نظر اقتصادی، رفتاری ، فرهنگی زمینه های حرفه ای گری در فوتبال مهیا نشده است.



* به نظر می رسد ظرف چند سال گذشته تحت فشارهای AFC مجبور شدیم به سمت استاندارد سازی باشگاه ها حرکت کنیم و به فکر ساختن باشگاه های حرفه ای باشیم؟

- بله اگر این فشارها نبود ما همین شرایط نیمه حرفه ای باشگاه ها را هم نداشتیم. AFC هم این را می داند که فاصله بین امکانات کشورهای شرق و غرب آسیا زیاد است و بیش از اندازه نمی تواند به کشورها بیاورد. ما هزینه های فدراسیون را یا باید از طریق نهادهای اقتصادی تامین کنیم یا دولت آن را بدهد یا حق پخش تلویزیونی واقعی را جذب کنیم.



* ولی هیچ کدام از این منابع برای تامین هزینه های فدراسیون به طور کامل فراهم نیست؟

- دقیقا به همین خاطر می گویم که فوتبال باید خودش برای خودش درآمدزایی کند. متاسفانه همان سهمی هم که باید فدراسیون فوتبال از راه خدماتی که ارائه می دهد دریافت کند، به آن پرداخت نمی شود به طورمثال قیمت واقعی بلیط فروشی مسابقات لیگ بر اساس استانداردهای AFC برای هرمسابقه 20 هزار تومان است درحالیکه باتوجه به تاکید سازمان ما ناچاریم این مبلغ را 2 هزار تومان در اختیارتماشاگران بگذاریم و از این طریق به آنها سوبسید بدهیم و این باعث می شود فوتبال ما درآمد زایی واقعی را نداشته باشد.

* با توجه به حرفه‌ای نبودن شرایط اقتصادی فوتبال آیا می توانیم در کوتاه مدت به جمع تیم های سطح اول آسیا برگردیم؟

- ما ناگزیریم همگام و همسو با فوتبال آسیا حرکت کنیم و در این کار باید کیفیت فوتبالمان را بالا ببریم. متاسفانه فوتبال ما بین آسیا و اروپا معلق مانده. استعدادهایی داریم که می تواند در اروپا مطرح باشد اما امکانات ما در سطح تیم های درجه دوم آسیاست. با این شرایط نباید از فوتبال ملی انتظار معجزه داشته باشیم.



* با این شرایط چه تدبیری برای خروج فوتبال از بحران کنونی دارید؟

ما باید به فکر برنامه ریزی بلند مدت باشیم. فدراسیون فوتبال چشم انداز بیست ساله فدراسیون را تدوین کرده و باید خودمان را با ساختار فیفا تطبیق دهیم. در ساختار جدید باشگاه ها رکن اساسی فوتبال راتشکیل می دهند و باید از زیر ساخت های قوی برخوردار باشند ولی تحقق این شرایط در فوتبال ما در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و یک پروسه زمان بر است.



* چه تضمینی وجود دارد چشم انداز فدراسیون با تغییر مدیریت دستخوش تغییر نشود؟

- این چشم انداز برنامه راهبردی فدراسیون است و هر مدیر دیگری هم بیاید باید این مسیر را ادامه دهد. شاید سلیقه های او در تغییر مربیان اعمال شود اما اصل راهبرد فدراسیون قابل تغییر نیست چرا که این خواسته فیفا و AFC از فدراسیون فوتبال است.

* شما بحث افزایش ارتقاء کیفی فوتبال را در حالی مطرح می کنید که حلقه های بازیکن سازی و استعداد یابی در فوتبال ما پیوستگی لازم را ندارد. با این شرایط فکر می کنید می توانیم به ارتقاء فوتبال کشور امیدوار باشیم؟

- واقعیت این است که ما استعدادهای خوبی داریم ولی توان مالی لازم برای پرورش این استعدادها را نداریم. همین دو روز پیش وزیر آموزش و پرورش صحبت درستی را مطرح کردند که استعدادها از کوچه ها می آیند درحالیکه باید مدارس بستر معرفی استعدادها به باشگاه ها باشند. منتها مشکل اینجاست که ما در مدارس فوتبال نداریم و مشکلات مالی آموزش و پرورش باعث شده نتوانیم ابزارهای لازم مانند مربیان خوب و یا امکانات لازم را برای پرورش استعدادها در اختیار بگیریم.

* فکر نمی کنید دولتی بودن باشگاه ها و وابستگی بیش از حد به بودجه های دولتی باعث حاضری خوری باشگاه ها شده است و آنها دیگر به فکر سازندگی نیستند؟

- دقیقا. یکی از مشکلات خود ما مدیران هستیم. مدیر یک باشگاه به جای اینکه دنبال برنامه ریزی و ساختن تیم های پایه باشد مدام آنقدر درگیر کارهای اجرایی و رفع تنگناهای مالیست که ازکار اصلی خود باز می ماند. این انتقاد به خود من هم حتی وارد است به جای اینکه دنبال حل مشکلات فوتبال باشم آنقدر خودم را درگیر تیم های ملی کرده ام که دیگر فرصتی برای برنامه ریزی اساسی برای رفع این مشکلات فوتبال ندارم. همین چند روز پیش کمیته فنی و توسعه فوتبال برای اجرایی کردن چشم انداز بیست ساله جلسه داشت که نیمی از اعضا در آن شرکت نکردند در حالیکه اگر همین جلسه قرار بود برای انتخاب سرمربی تیم ملی انتخاب شود همه با سر و دست می آمدند. چرا که این کار جذابیت دارد اما برنامه ریزی کار زیربنایی زحمت دارد و کسی دنبال کار پرزحمت نیست.



* اشاره کردید به بحث چشم انداز 20 ساله فوتبال، آیا فکر نمی کنید تحقق این اهداف با مشکلات ریشه ای موجود تا حدود زیادی رویا پردازی است؟

- نه. ما بالاخره باید از یک جا شروع کنیم. شما فکر کنید اگر فشارهای AFC روی باشگاه ها نبود ما همین استانداردهای فعلی را هم در لیگ برتر نداشتیم. به هر حال اگر به دنبال توسعه پایدار فوتبال هستیم این راهی است که کشورهای آسیایی سالها پیش شروع کرده اند و امروز نتایج آن را با صعود راحت به جام جهانی می بینند.



* بپذیرید که پیشرفت فوتبال رابطه ای متقابل با وضعیت اقتصادی دارد؟ ولی در فوتبال ما درآمدزایی واقعی وجود ندارد؟

- حرف ما هم همین است، شما ببینید در همین آسیا بسیاری از کشورها 65 تا 70 درصداز هزینه های فوتبال خود را از طریق حق پخش تلویزیونی تامین می کنند اما این موضوع در فوتبال ما تنها 5 درصد است. البته 8 ماه است که داریم روی طرح جدیدی که می خواهیم به صدا و سیما ارائه دهیم کار می کنیم تا بتوانیم حق پخش واقعی را جذب کنیم.



* ولی با محدودیت های دولتی به نظر نمی رسد این کار امکانپذیر باشد؟

- پخش مسابقات لیگ ما در خارج از کشور مشتری دارد و می توانیم آن را 4 برابر رقمی که از صدا و سیما دریافت کرده ایم واگذار کنیم. این طرح تا اسفندماه نهایی می شود و برای خردادماه آماده خواهد شد تا فصل جدید را با رقم های تازه قرارداد ببنیدیم.



* در لیگ دهم حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ رقمی معادل 12 میلیارد تومان شامل می شد، پیش بینی شما این است که با واگذاری این مسابقات به شبکه های خارجی این رقم به چه میزانی افزایش خواهد یافت؟

- پیش بینی ما این است این رقم حداقل به 50 میلیارد تومان برسد که تصور میکنم این رقم بتواند بخشی از مشکلات فوتبال را حل کند ضمن اینکه ما در نظر داریم علاوه بر این حق پخش مسابقات لیگ دسته اول را نیز واگذار کنیم و از این طریق درصدی هم در اختیار تیم های لیگ دسته اول قرار بگیرد تا بتوانیم کیفیت این مسابقات راهم افزایش دهیم.



* یکی از انتقاداتی که طی 3 ساله گذشته به فدراسیون شما وارد شده این بوده که در بخش اقتصادی عملکرد قابل قبولی نداشته اید و نتوانستید از ظرفیت های فوتبال برای درآمد زایی استفاده کنید؟

- نه اینطور نیست ما از طریق کمیته اقتصادی فدراسیون مبالغ بالایی درآمدزایی کرده ایم که صرف هزینه های کلان فدراسیون شده است. قرار با شرکت لگا جذب درآمد از طریق اسپانسر مسابقات دوستانه نظیر ایران - برزیل و ایران - روسیه، اسپانسر سازمان لیگ، فوتسال و فوتبال ساحلی بخش هایی بوده که توانستیم 50 تا 60 درصد هزینه های فدراسیون را از طریق آن تامین کنیم. ضمن اینکه حدود 20 -30 درصد از هزینه های فدراسیون از طریق سایر منابع نظیر سازمان تربیت بدنی و ... تامین شده است.



* ولی به نظر می رسد فدراسیون دادکان از این نظراز شما موفق تر بوده است؟

- نه اینطور نیست آنها یک قرارداد به مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون تومان با شرکت ایرانول داشتند و قراردادشان با شرکت نایک هم در میانه راه نیمه کاره ماند. در حالیکه درآمدزایی فدراسیون چندین برابرگذشته بوده و طی این مدت توانستیم کارهای زیربنایی نظیر ساخت آکادمی فوتبال، خوابگاه بانوان، مرکز پزشکی، پیست تارتان و احداث دو باب هتل را انجام دهیم.



* یعنی فدراسیون در طول این 3 سال مشکل مالی نداشته است؟

- ما برای تیم های ملی هیچ گونه مشکل مالی نداریم. ولی برای توسعه فوتبال است که به کمک های فراتر از درآمدهای فدراسیون نیاز داریم. در همین آکادمی فوتبال 8-7 میلیارد تومان هزینه کردیم تا آن را از یک خرابه به محلی آبرومند تبدیل کنیم. باور نمی کنید ولی در کمپ تیم های ملی ساختمانی بود که محل زندگی موش ها بود ولی امروز آن را به گونه ای بازسازی کردیم که مورد استفاده اهالی فوتبال قرار می گیرد و همه خانواده فوتبال از آن بهره مند می شوند.



* شما یک قرارداد صوری هم با باشگاه سایپا منعقد کردید ولی این قرارداد هیچ پولی را عاید فدراسیون نکرد؟

- بله این ایراد به ما وارد بود. ولی به نظر من مسئولان وقت سایپا از آن بیشتر بهره برداری سیاسی کردند تا کمک به فوتبال!



* در حال حاضر پوشاک تیم های ملی توسط شرکت لگا تامین می شود ولی شاهد بودیم که کیفیت محصولات این شرکت بعضا چندان رضایت بخش نبوده و تیم های ملی از آن ابراز گلایه کرده اند؟

- قرارداد ما با شرکت لگا، 3 ساله است و آنها متعهد هستند که به ما محصولات با کیفیت ارائه دهند. همان زمان وقتی چنین موضوعی مطرح شد از آنها نمونه خواستیم و بعد از اینکه نمونه آنها را دیدیم با آنها قرارداد امضا کردیم. همین امروز هم اگر کیفیت محصولات آنها مناسب نباشد قراردادمان را با آنها لغو می کنیم.



* شما در حالی بحث بالابردن کیفیت فوتبال ایران را مطرح می کنید که همه ساله شاهد ورود بازیکنان بی کیفیت خارجی به لیگ برتر هستیم چه فکری برای حل این مشکل دارید؟

- این مشکل را باید سازمان لیگ حل کند. من از آنها خواسته ام تا مسابقات لیگ را آنالیز کنند و طرحی را به فدراسیون ارائه دهند که بتوانیم از طریق آن کیفیت بازیهای لیگ را بالا ببریم چرا که خروجی لیگ ، تیم ملی را می سازد. ما امروز باید دنبال این باشیم که بازیکنمان از نظر دوندگی به استاندارد روز دنیا برسند ولی متاسفانه این کیفیت را در لیگ نمی بینیم. یک بخش از این مشکلات هم به نتیجه گرایی مدیران باشگاه ها برمی گردد و مدیران به جای اینکه به فکر سازندگی و کیفی سازی باشند دنبال نتیجه گرفتن تیم هایشان هستند تا خودشان و صندلی شان را حفظ کنند و این آفت فوتبال است.

* با شرایط موجود تا چه اندازه امیدوارید تا کیفیت فوتبال ما بهبود پیدا کند؟

- واقعیت این است که من نگران فوتبال هستم و این باید دغدغه جامعه فوتبال باشد. ما باید تیم هایی داشته باشیم که از نظر بازیکن دریک سطح باشند. همانطور که تیم ما درجام ملت ها چنین شرایطی را داشت و بازیکنان داخل زمین با بازیکنان نیمکت نشین فاصله ای نداشتند. باشگاه های ما هم باید چنین شرایطی را از نظر کیفی فراهم کنند منتها مشکلات اقتصادی اجازه نمی دهد مدیران باشگاه ها به چنین مسائلی توجه کنند و آنها به جای آنکه بیشتر به دنبال بهبود کیفی تیم هایشان باشند به دنبال تامین هزینه های جاری تیم هایشان هستند .



* دادکان پیشنهاد کرده بود برای حل مشکلات فوتبال بازیکنان و مربیان یک سال رایگان در لیگ بازی کنند شما فکرمی کنید این برای فوتبال چاره ساز است؟

- من دلیلی برای این کار نمی بینم و تصور نمی کنم این راه حل منطقی باشد. مشکل ما پول دادن به بازیکن نیست بلکه باید نظارت و ارزیابی کیفی بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم کیفیت همین مجموعه فعلی را ارتقاء دهیم.



* یکی از اشکالاتی که منتقدان به مدیریت شما وارد می دانند قراردادهایی است که با مربیان تیم های منعقد شد و مهمترین آن قرارداد علی دایی بود که به جنجال کشیده شد. آیا قبول دارید که در این زمینه فدراسیون سهل انگاری داشت؟

- در قرارداد علی دایی می پذیرم که فدراسیون مقصر بود ما در مضامین با یکدیگر توافق نکردیم اما در سایر قراردادها طبق عرف بین المللی عمل کردیم و مشکل خاصی هم نداشتیم. قرارداد قطبی یک سال و نیم بود و اگر قبل از جام ملت ها با او فسخ قرارداد می کردیم باید تمام حق و حقوق وی را پرداخت می کردیم. این را هم باید در نظر بگیریم که اگر فدراسیون قرارداد یک مربی را فسخ کند طبیعی است که باید خسارت او را بدهد و این در همه جای دنیا عرف است.



* برخی ها معتقدند شما در فدراسیون از نیروهای متخصص استفاده نمی کنید و این مسئله هزینه های مادی و معنوی زیادی به فدراسیون تحمیل کرده است؟

- نه تمام اعضای فدراسیون و هیئت مدیره از نیروهای متخصص است. کمیته داوران، آموزش، انضباطی و ... همه جزء نیروهای متخصص فوتبالی هستند. در بخش سرپرست تیم های ملی شاید افرادی خارج از خانواده فوتبال استفاده شده باشد که آن هم نیاز به کار تخصصی ندارد و سرپرستان معمولا به امور تدارکات ، خروجی و ... می پردازند که نیازی ندارد حتما از چهره های فوتبالی باشند. ضمن اینکه ما در استفاده از چهره های فوتبالی چندین بار اقدام کردیم اما تجربه خوبی در این زمینه نداشتیم.



* عزیز محمدی در اظهار نظری به تازگی اعلام کرده است برخی باشگاه ها شرایط حضور در لیگ برتر را ندارند و باید تعداد تیم های لیگ برتری به 12 تیم کاهش پیدا کند. نظر شما چیست؟

- برخورد کردن راحت است اما ساختن سخت است. باشگاه ما توان مالی لازم را ندارد و با شرایط سختی خود را در لیگ نگه داشته اند اما نباید این باعث شود که ما همه چیز را زیر پا بگذاریم و آنها را از لیگ حذف کنیم هنر این است که آنها را نگه داریم و شرایط بهتری را برای آن فراهم کنیم.



* این روزها وقتی به کارنامه شما نگاه می کنیم به جز قهرمانی تیم نوجوانان در ازبکستان سایر رده های تیم های ملی تنها شکست و ناکامی برای فوتبال ما رقم خورده است، خودتان را تا چه اندازه در این شکست ها سهیم می دانید؟

- من مقصر ناکامی فوتبال نیستم من به طور تمام وقت در خدمت فدراسیون بودم و کار تدارکات، اعزام، شتیبانی از تیم های ملی را انجام دادم ولی به هرحال نتیجه لازم برای تیم های ملی به دست نیامده و این نشان می دهد یک جای کار ما ایراد داشته است و خروجی های فوتبال ما شرایط رقابت با آسیا را نداشته است.



* قبول دارید فوتبال ما نسبت به گذشته افت کرده و دیگر نظیر بازیکنان دهه 70 فوتبال ما بازیکنان بین المللی ندارد؟

- نه با این تئوری شما موافق نیستم. فوتبال ما افت نکرده بلکه آسیایی ها با سرعت بیشتری پیشرفت کرده اند. شما ببینید کره و ژاپن به واسطه برنامه ریزی که دارند همه ساله جزء تیم هایی هستند که از آسیا به جام جهانی صعود می کنند اما کشوری نظیر کره شمالی با یک رده پایین تر نسبت به آنها در این کار موفق نیست این نشان می دهد برنامه ریزی درکنار امکانات و بکارگیری دانش روز جملگی در رشد فوتبال موثر است.



* به نظر شما چه عواملی در افزایش کیفیت لیگ می تواند تاثیرگذار باشد؟

- شما بسکتبال را ببنید. آنها با بکارگیری بازیکنان خوب خارجی توانستند سطح کیفی خود و بازیکنان ایرانی را افزایش دهند. یکی از راهکارها هم همین است در کنار آن باید از دانش فنی مربیان کارآمد هم استفاده کنیم. ضمن اینکه فوتبال ما نیاز دارد از نظرسخت افزاری تجهیز شود و امکانات امروز فوتبال ما متعلق به 30 سال گذشته است. ما قانون استفاده از بازیکنان جوانان و نوجوانان را هم در لیگ برتر از فصل آینده اجباری خواهیم کرد تا بازیکنان تیم های پایه ما از تجربه حضور در بازی های سخت لیگ برخوردار باشند و از این طریق بتوانیم در تیم های نوجوانان و جوانان بازیکنان با کیفیت تری را در اختیار بگیریم.



* این روزها بحث پرداخت پاداش برانکو ایوانکوویچ هم جدی شده است و فدراسیون تا 16 اسفند فرصت دارد مبلغی بالغ بر 450 هزار دلار به وی پرداخت کند، برای این مشکل چه تدبیری دارید؟

- این موضوع به لجبازی آقای دادکان بر می گردد که زمانی که می خواستند بروند عنوان کردند که عملکردشان رضایتبخش بوده و باید این میزان پاداش به ایشان تعلق بگیرد. در واقع مقصر اصلی در خصوص این پاداش تحمیلی آقای دادکان هستند که فقط به خاطر لجبازی با رئیس وقت سازمان خواسته اند حرف خودشان را به کرسی بنشانند.

* وضعیت سرمربی تیم ملی به کجا کشید و آخرین اخبار از رایزنی های فدراسیون در این زمینه چگونه است؟

- ما با دو- سه مربی خارجی که شرایط لازم را داشته اند مذاکرات خوبی انجام دادیم و با اولویت بندی درحال مذاکره با آنها هستیم و تاکنون به توافق مالی با آنها دست یافتیم ولی هنوز از نظرحقوقی با آنها به توافق نرسیدیم ولی تصور می کنم این توافقات به زودی انجام شود و یک مربی در سطح کلاس اول جهانی هدایت تیم های ملی ما را بر عهده بگیرد.



* اینکه می گویید تیم های ملی یعنی این مربی خارجی عهده دار تیم امید هم خواهد شد؟

- بله با نظر او تیم امید هدایت می شود و نگرانی از این بابت نداریم و ضمن اینکه به زودی سرمربی تیم جوانان هم انتخاب می شود تا کار آماده سازی این تیم ها از سر گرفته شود و خود را برای دور جدید مسابقات آماده می کنیم.



* با شرایطی که در فدراسیون داشتید آیا باز هم برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد خواهید شد؟

- یک سال تا پایان دوره چهار ساله من در فدراسیون فوتبال باقی مانده و هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته ام ولی در طول 3 سال گذشته برنامه ریزی های بلند مدتی را برای فدراسیون انجام دادم که فکر می کنم نتایج آن در سالهای آینده مشخص خواهد شد. شاید خیلی ها من را مقصر ناکامی فوتبال بدانند ولی مطمئن باشید یک فرد مقصر نیست و مشکلات فوتبال فراتر از مجموعه فدراسیون است و امیدوارم دریک سالی که این مسئولیت را بر عهده دارم بتوانم موج تازه ای را در فوتبال کشور هدایت کنم.

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گفتگو: ناصر تقی پور، امیر محب ملکی