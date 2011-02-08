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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

آیت‌الله آملی لاریجانی:

مشکل کمبود قضات به زودی برطرف می‌شود

مشکل کمبود قضات به زودی برطرف می‌شود

رئیس قوه قضائیه مشکل کمبود قضات را یک مشکل ساختاری در دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: با همکاری دولت و مجلس در برنامه پنجم توسعه مشکل کمبود قضات برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله صادق آملی لاریجانی صبح سه‌شنبه در بدو ورود به فرودگاه بندرعباس در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه سوم سفر استانی مسئولان عالی قضائی کشور به استان هرمزگان گفت: بررسی وضعیت قضائی، دادگستری، ملاقات مسئولان عالی قضایی با قضات و رسیدگی به برخی مشکلات و آسیب‌ها و کاستی‌ها در امور قضائی استان هرمزگان از مهمترین برنامه‌ای این سفر است.

وی افزود: در چند روزی که میهمان استان هرمزگان هستیم تمامی کاستی‌ها و مشکلات امور قضائی بررسی شده و آنهایی که نیاز به پیگیری بیشتر دارد پس از بازگشت به تهران پیگیری و مشکلاتی هم که در خود استان قابل حل است به سرعت برطرف می‌شود.

رئیس دستگاه قضا ملاقات با خانواده‌های شهدا، حضور در شورای اداری استان، ملاقات با نخبگان و دانشگاهیان و همچنین روحانیون را از برنامه‌های خود عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم در کنار رفع مشکلات قضائی استان ملاقات‌های جانبی هم با مسئولان و مردم داشته باشیم تا در حد کاستی‌ها برطرف شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی در مورد کمبود قاضی در استان هرمزگان گفت: مشکل کمبود قاضی در این استان همانند سایر استان‌ها است و یک مشکل ساختاری است که به کمبود بودجه دستگاه قضا مرتبط است.

وی با بیان اینکه دولت هم مشکلات خاص خود را دارد گفت: با تعامل با دولت و مجلس تلاش کردیم مشکل کمبود قضات برطرف شود که در سال جاری تعداد زیادی قاضی در امتحان ورودی جذب دستگاه قضا شدند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: همچنین در برنامه پنجم توسعه با تلاش دولت و نمایندگان مجلس مقرر شد سالیانه 800 قاضی و بیشتر از این تعداد کارمند در دستگاه قضائی جذب شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس قوه قضائیه پس از گفتگو با خبرنگاران فرودگاه بندرعباس را به مقصد زیارت قبور شهدای استان هرمزگان ترک کرد.

کد مطلب 1248669

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