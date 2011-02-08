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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

سفیر بولیوی در گفتگو با مهر: انقلاب ایران "استکبار ستیزی" بود/ مصریها خواهان تغییر هستند

سفیر بولیوی در گفتگو با مهر: انقلاب ایران "استکبار ستیزی" بود/ مصریها خواهان تغییر هستند

"خورخه میراندا" انقلاب اسلامی ایران را نقطه عطفی در تاریخ ایران دانسته و تاکید کرد که مردم هر کشوری حق تعیین سرنوشت خود را دارند.

"خورخه میراندا" سفیر بولیوی در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب یکی از نقاط عطف تاریخ ایران بود و از طریق آن مردم این کشور نشان دادند که خواهان اجرای ارزشهای اعتقادی در زمینه های مختلف زندگی و سیاست خود هستند.

میراندا وجه مشترک انقلابهای مردمی در ایران و کشورهای آمریکای جنوبی را استکبار ستیزی و مبارزه با قدرتهای مداخله گر دانسته و یادآور شد: انقلاب مردم بولیوی نیز یکی از این نمونه ها بود و در سایه آن مردم آزادیهای خود را بدست آوردند.
 
 
سفیر بولیوی دستاورد بزرگ انقلابهای مردمی را کسب استقلال ملتها عنوان کرده و افزود: انقلابهای ایران، بولیوی، ونزوئلا، اکوادور و برخی دیگر از کشورها جنبشهای عظیمی بود که علیه قدرتهای استکباری بویژه آمریکا رخ داد و تاریخ این ملتها را تغییر داد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر مصر اشاره کرده و تاکید کرد که مردم مصر در اعتراضات ضد دولتی خود برحق بوده و خواهان تغییر نظام این کشور هستند. به اعتقاد وی مردم این کشور حق دارند که شیوه های زندگی و نظام کشور خود را خودشان تعیین کنند.
 
سفیر بولیوی اعتراضات گسترده مردمی در مصر را حرکتی انقلابی توصیف کرد که با پافشاری مردم و از طریق صلح آمیز می تواند به نتایج خوبی منجر شود.
کد مطلب 1248672

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