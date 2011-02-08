سفیر بولیوی در گفتگو با مهر: انقلاب ایران "استکبار ستیزی" بود/ مصریها خواهان تغییر هستند

"خورخه میراندا" سفیر بولیوی در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب یکی از نقاط عطف تاریخ ایران بود و از طریق آن مردم این کشور نشان دادند که خواهان اجرای ارزشهای اعتقادی در زمینه های مختلف زندگی و سیاست خود هستند.

میراندا وجه مشترک انقلابهای مردمی در ایران و کشورهای آمریکای جنوبی را استکبار ستیزی و مبارزه با قدرتهای مداخله گر دانسته و یادآور شد: انقلاب مردم بولیوی نیز یکی از این نمونه ها بود و در سایه آن مردم آزادیهای خود را بدست آوردند.

سفیر بولیوی دستاورد بزرگ انقلابهای مردمی را کسب استقلال ملتها عنوان کرده و افزود: انقلابهای ایران، بولیوی، ونزوئلا، اکوادور و برخی دیگر از کشورها جنبشهای عظیمی بود که علیه قدرتهای استکباری بویژه آمریکا رخ داد و تاریخ این ملتها را تغییر داد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر مصر اشاره کرده و تاکید کرد که مردم مصر در اعتراضات ضد دولتی خود برحق بوده و خواهان تغییر نظام این کشور هستند. به اعتقاد وی مردم این کشور حق دارند که شیوه های زندگی و نظام کشور خود را خودشان تعیین کنند.



سفیر بولیوی اعتراضات گسترده مردمی در مصر را حرکتی انقلابی توصیف کرد که با پافشاری مردم و از طریق صلح آمیز می تواند به نتایج خوبی منجر شود.