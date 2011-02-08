کمیته فنی دادگاه انضباطی نیست/ عزل و نصب مربی با رئیس است نه کمیته فنی!

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص حضور اعضاء جدید در کمیته فنی این فدراسیون گفت: به این نتیجه رسیدیم که باید ورزشکار هم در کمیته فنی فدراسیون حاضر باشد تا در سمت و سوی تصمیمات نظر ورزشکار هم لحاظ شود. معتقدم فدراسیون باید در هر شرایطی از دیدگاه ورزشکار هم برای تصمیم‌گیری بهتر مطلع شود.

وی افزود: کمیته فنی دادگاه کمیته انضباطی نیست که بخواهد برای فردی تصمیم بگیرد بلکه اعضاء مسائل فنی فدراسیون، تیم‌های ملی، ورزشکار و نقاط ضعف و قوت را بررسی و در خصوص مسائل بوجود آمده نظر کارشناسی خود را اعلام می کنند.

رئیس فدراسیون تیروکمان در خصوص نظارت کمیته فنی بر عملکرد مربیان خارجی تصریح کرد: این کمیته در اولین نشست رسمی خود بعد از بازیهای آسیایی گوانگجو وضعیت تیم ملی، ورزشکاران و مربیان را بررسی کرد و تصمیم گرفت تا از این پس تمام برنامه های مربیان خارجی با در نظر گرفتن تمامی نظرات و حتی خود ورزشکاران مصوب و اجرا شود.

وی تاکید کرد: کمیته فنی تنها پیشنهادات و برنامه های مربیان را بررسی و در مورد آنها نظر می دهد و اجازه نصب و عزل مربیان را ندارد. عزل و نصب مربیان تنها برعهده رئیس فدراسیون است که می تواند با استناد به نظر کمیته فنی در این خصوص تصمیم بگیرد.

صفایی در مورد دیگر اختیارات کمیته فنی نیز خاطرنشان کرد: این کمیته می تواند بر روی برگزاری مسابقات، وضعیت باشگاه ها، مسابقات برون مرزی، وضعیت فنی ورزشکاران و محل تمرین و دعوت از ورزشکاران به اردوهای تمرینی یا اعزام تیم نیز نظر بدهد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در این خصوص که" با توجه به انیکه دبیر فدراسیون یک ماهی است از مجموعه شما جدا شده است، چه گزینه ای را برای دبیری فدراسیون انتخاب کرده اید؟"، گفت: قبل از صادقی، اقبالی دبیر فدراسیون بود که به دلیل مشغله کاری و دو شغله بودن از سمت خود کناره گیری کرد. صادقی هم تنها سرپرست دبیری بود و خودش نمی خواهد با فدراسیون همکاری کند. تا هفته آینده گزینه جدید دبیری فدراسیون را مشخص می کنیم البته دبیر معرفی شده باید بعتد از آن در مجمع فدراسیون نیز از سوی حاضرین رای اعتماد بگیرد.

صفایی در پایان خاطرنشان کرد: به زودی فدراسیون تیراندازی باکمان در برخی کمیته های خود تغییراتی را اعمال می کند . ما دنبال یک تحول اساسی و ساماندهی ساختار فدراسیون هستیم.