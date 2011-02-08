قم بهترین مکان برای استقرار گمرک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه انبار قضایی گمرک استان قم که در سالن ارزیابی گمرک برگزار شد، بیان داشت: اگر با نگاه دقیق‌، علمی و کارشناسی به استقرار مکان مناسب برای گمرک تهران نگاه کنیم قطعاَ استان قم بدلیل موقعیت جغرافیایی بسیار خوبش در کشور بهترین مکان برای استقرار گمرک تهران و کشور می‌باشد و نباید بگذاریم این فرصت و موقعیت از بین برود.



وی در ادامه با اشاره به این که در سال‌های اخیر، فعالیت‌های خوبی در راستای توسعه امور گمرکی در قم صورت گرفته است، بر لزوم استمرار تلاش‌ها و حرکت‌های انجام شده برای رسیدن به چشم انداز استان در بخش گمرکات تأکید کرد.



موسی‌پور اضافه کرد: اداره گمرک یکی از دستگاه‌های بسیار فعالی می‌باشد که کارنامه بسیار خوبی دارد و گام‌های خوبی در جهت توسعه، رشد و اهداف تعیین شده برداشته است.



استاندار قم با بیان این که گمرک استان قم از قابلیت‌ها و زمینه‌های بسیار مناسبی برخوردار می‌باشد، با اشاره به مهیا بودن شرایط و آمادگی استان برای استقرار گمرکات تهران در قم‌، گفت: با توجه به پتانسیل های موجود در بخش گمرک استان، از انتقال گمرک و استقرار آن در قم استقبال می‌کنیم.



انبار تجاری گمرک قم کلنگ زنی شد



انبار تجاری گمرک قم با دو هزار 500 متر مربع تجاری توسط استاندار قم کلنگ زنی شد و این انبار تا اواخر خردادماه سال 90 به بهره‌برداری خواهد رسید که هزینه تأسیس آن 150 میلیون تومان برآورد شده است.



همچنین انبار قضایی گمرک استان نیز با 800 متر مربع مساحت به بهره‌برداری رسید و همچنین 70 میلیون تومان نیز برای ساخت تعمیرات و احیای این انبار هزینه شده است.



افتتاح گازرسانی به ساختمان اداری گمرک استان، راه اندازی فیبر نوری و سالن سرویس ارزیابی از دیگر طرح های گمرکی استان بود که با حضور مسؤلان استان به بهره برداری رسید.