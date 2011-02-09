شهروندان مشهدی خواستار تعدیل قیمت پیشنهادی بلیت قطار شهری شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهروندان مشهدی با اشاره به مشکلات اجرایی پروژه 15 ساله قطار شهری مشهد، نرخ پیشنهادی برای بلیت قطار شهری را مانعی برای گسترش فرهنگ استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی بیان کردند.



نرخ بلیت قطار شهری 6 برابر اتوبوس است

در این باره یک کارمند بخش خصوصی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: با توجه به سالها انتظار برای بهره برداری از این پروژه اعلام بلیت 300 تومانی مردم این شهر را شوکه کرده است.

رضا علیرضایی افزود: با توجه به این که مردم در 15 سال گذشته مشکلات ناشی از اجرای این پروژه را تحمل کرده اند، انتظار داشتند که قیمت بلیت مناسب در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بلیت 300 تومانی قطار شهری مشهد برای اقشار کم درآمد مقرون به صرفه نیست.

وی خواستار تعدیل قیمت پیشنهادی بلیت قطار شهری مشهد شد و تصریح کرد: اگر مسئولان به دنبال فرهنگ سازی برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستند، باید نرخ خدمات ناوگان را نیز منصفانه در نظر بگیرند.

یک شهروند دیگر مشهدی با گلایه از احتمال بلیت 300 تومانی قطار شهری مشهد به خبرنگار مهر در مشهد، گفت: من روزی چهار مرتبه در مسیر خط یک تردد می کنم که برای آن با بلیت 300 تومانی باید 1200 تومان در روز هزینه کنم.

رضا روحی افزود: این در حالی است که اکنون برای استفاده از خدمات اتوبوسرانی، برای چهار بار استفاده از خدمات اتوبوسرانی در همین مسیر 200 تومان پرداخت می کنم .

وی اظهارداشت: نرخ پیشنهادی، علاوه براین که با کرایه تاکسی در مسیر های کوتاه برابری می کند ، شش برابرقیمت بلیت اتوبوسهایی است که در مسیر خط یک قطار شهری تردد می کنند.

وی ادامه داد: نرخ پیشنهادی برای استفاده از خدمات قطار شهری در مسیرهای کوتاه به صرفه نیست.



شورای شهر تصمیم می گیرد

اما در حالیکه نرخ مصوب بلیت در هیئت مدیره شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد، 300 تومان تعیین و برای تصویب به شورای اسلامی شهرارایه شده است، شهردار مشهد درباره نگرانی ها از بالا بودن بلیت قطارشهری گفت: قیمت بلیت در همین حدود تخمین زده شده، اما هنوز قطعی نیست.

محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای تعیین قیمت، تنها مجموعه هزینه‌های جاری قطارشهری مانند برق،400نیروی انسانی و تعمیرات در نظر گرفته می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های جاری قطارشهری مشهد اظهار داشت: هزینه جاری قطارشهری این کلانشهر در بودجه سال آینده شهرداری حدود 50 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد نیز گفت: نرخ بلیت قطار شهری شهر مشهد پس از تصویب شورای شهر اجرایی می‌شود.

غلامرضا رجب‌نژاد افزود: نرخ بلیت قطار شهری مشهد در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه قیمت بلیت قطار شهری 300 تومان پیشنهاد شده است، تصریح کرد: شهروندان بلافاصله پس از افتتاح خط یک می‌توانند از این وسیله استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد افزود: با توجه به اینکه این صنعت یک صنعت جوان در کشور است و هنوز تجربه کافی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین استفاده از خط یک برای شهروندا ن، در مرحله اول، در یک زمان محدود صورت می‌گیرد.



ساعت کار 9صبح تا 13 بعدازظهر



در این رابطه یک مسئول در شهرداری مشهد نیز یادآور شد: قیمت بلیت تا امروز قطعی نشده است.

حامد مقدم درباره زمان مشخص شده برای استفاده از خدمات قطار شهری گفت: زمان سرویس‌دهی به شهروندان از ساعت 9 صبح تا 13 بعد ازظهر در قالب دو شیفت کاری تعیین شده که به مرور، این بازه زمانی افزایش خواهد یافت.

پروژه قطار شهری مشهد قرار بود، امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شود اما با سفر معاون اول رئیس جمهور به جای وی به مشهد، افتتاح این پروژ عظبم شهری، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.