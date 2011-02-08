به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عامری در نمایشگاه عجایب هفتگانه و جشنواره اقوام ایرانی که در جزیره قشم برگزار شد، گفت: این طرح در مرحله پایانی است و به زودی اطلاعات شرایط ارائه این بسته حمایتی به اطلاع فعالان بخش گردشگری میرسد.
وی تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی تا کنون سایتهای اینترنتی مختلفی با موضوع معرفی جاذبههای گردشگری و تورهای ورودی و خروجی ایجاد کرده است ضمن اینکه تا دو هفته آینده بانک اطلاعاتی دفاتر خدمات مسافرتی و تورهای داخلی و خارجی رونمایی میشود تا بسیاری از مشکلاتی که در حوزه معرفی تورهای گردشگری و رزرو تورها وجود دارد برطرف شود.
وی افزود: تور خبرنگاران از کشورهای بازار هدف به ایران آمدهاند و با تهیه فیلم از آداب و رسوم و اقوام مختلف ایرانی و نمایش در شبکههای خارجی به معرفی بخشی از جاذبههای ایران پرداختهاند.
عامری ادامه داد: شاید امروز هر یک از اقوام ایرانی در 31 استان کشور با زندگی بومی، آداب و رسوم، موسیقی، صنایع دستی، غذاهای سنتی و همه داشتههای اصیل خود خو گرفته باشند و ندانند که هر یک از این میراث همانند گنجینهای گرانبها میتواند به واسطه پیوند خوردن با صنعت گردشگری علاوه بر حفاظت اهرمی قوی در معرفی ایران اسلامی به شمار آیند.
نمایشگاه عجایب هفتگانه جزیره قشم و جشنواره اقوام ایرانی شب گذشته 18 بهمن ماه در جزیره قشم گشایش یافت.
این جشنواره که با حضور سازمانهای میراث فرهنگی استانها و فعالان صنعت گردشگری جزیره قشم برگزار شد، تا روز 21 بهمن ماه ادامه دارد.
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